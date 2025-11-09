Princ George prvi put uz majku na događaju koji nosi duboko značenje

Kate Middleton se prvi put ove godine pojavila u javnosti sa sinom Georgeom na Festivalu sjećanja u Londonu.

Kate Middleton pojavila se u subotu navečer na godišnjem Festivalu sjećanja u Royal Albert Hallu u Londonu, odajući počast palim vojnicima Ujedinjenog Kraljevstva i Commonwealtha.

Ondje joj se pridružio 12-godišnji sin, princ George, kojem je ovo bio prvi put da nazoči ovom svečanom događaju, dok je princ William bio odsutan zbog povratka iz Brazila, gdje je sudjelovao na dodjeli Earthshot nagrada.

Kate Middleton i princ George - 1 Foto: Profimedia

Princeza od Walesa, koja se ove godine uglavnom povlačila iz javnosti zbog liječenja raka, ponovno se pojavila u javnosti u skladu s kraljevskom tradicijom. Na sebi je nosila crnu haljinu Alessandre Rich s bijelim čipkastim ovratnikom te biserne naušnice s dijamantima koje su pripadale kraljici Elizabeti. Izgled je upotpunila brošem s oznakom broda HMS Glasgow, koji je službeno imenovala u svibnju.

Kate Middleton i princ George - 7 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ George - 6 Foto: Profimedia

Kate i George nosili su crne odjevne kombinacije ukrašene crvenim makovima – simbolima sjećanja koji se nose još od 1921. godine, inspirirani poznatom pjesmom "In Flanders Fields".

Kate Middleton i princ George - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ George - 2 Foto: Profimedia

Festival sjećanja tek je dio niza događanja povodom Dana sjećanja. U nedjelju će se članovi kraljevske obitelji okupiti na Nacionalnoj službi sjećanja kod spomenika Cenotaph u Londonu, a u utorak, 11. studenoga, princeza Kate posjetit će Nacionalni memorijalni arboret gdje će u 11 sati odati počast dvominutnom šutnjom i položiti vijenac na spomenik oružanim snagama.

Princ George - 2 Foto: Instagram

Princ George - 18 Foto: Profimedia

Istoga dana kralj Charles, kraljica Camilla i princ William bit će domaćini prijema u dvorcu Windsor za veterane Drugog svjetskog rata.

Ova serija događanja dolazi nakon razdoblja tišine u javnosti za Kate i Williama, koji su proteklih tjedana iskoristili školske praznike kako bi se povukli i proveli vrijeme s djecom u novom obiteljskom domu Forest Lodge u Windsoru, rezidenciji u kojoj planiraju ostati dugoročno, čak i nakon što William postane kralj.

