William i Kate započeli novo poglavlje i poslali jasnu poruku o budućnosti obitelji

Nakon nekoliko mjeseci rada, princ William i Kate Middleton preselili su se u Forest Lodge.

Britanski prijestolonasljednički par princ William i Kate Middleton službeno su započeli novu životnu etapu sa svojom djecom.

Kako pišu britanski mediji, William i Catherine napustili Adelaide Cottage u Home Parku u Windsoru i preselili se u Forest Lodge, povijesnu zgradu iz 18. stoljeća koja se nalazi u Windsor Great Parku. Ovo sve se događa u isto vrijeme kada je Williamov otac kralj Charles naredio deložaciju svog mlađeg brata Andrewa iz dvorca Royal Lodgea.

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 1 Foto: Profimedia

Prema pisanju Daily Maila, obitelj Wales željela se useliti u novu rezidenciju s osam spavaćih soba prije proslave Bonfire Nighta, a smatra se da su se preselili tijekom školskih praznika. Oboje žele pružiti novi početak svojoj djeci — princu Georgeu, koji iduće godine kreće u srednju školu, princezi Charlotte i princu Louisu, nakon što je Kate bolovala od raka, čije su posljedice još uvijek vidljive.

Iako su prvotno planirali dulje živjeti u Adelaide Cottageu, njihov boravak ondje obilježili su teški trenuci: smrt kraljice Elizabete II, dokumentarna serija Harryja i Meghan za Netflix te dijagnoze raka koje su pogodile i kralja Charlesa i Kate. Ova selidba se dogodila nekoliko dana prije Williamovog odlaska u Rio de Janeiro povodom dodjele nagrada Earthshot.

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 7 Foto: Profimedia

"Adelaide Cottage, nažalost, nosi neke teške uspomene. Obitelj je jako sretna zbog preseljenja i veseli se novom početku", izjavio je izvor blizak paru, koji osim Forest Lodgea imaju stan 1A u Kensingtonskoj palači i Anmer Hall na imanju Sandringham.

Jedina boljka ove selidbe jest to da je njegov stric Andrew jedan od susjeda. Royal Lodge nalazi se na 2,2 kilometara od Forest Lodgea, no kako je odredio kralj Charles, njegov mlađi brat i njegova bivša supruga bi se trebali iseliti do Nove godine.

Charles je sredinom tjedna službeno oduzeo sve titule Andrewu, koji će odsad biti poznat kao Andrew Mountbatten Windsor. Za 65-godišnjeg člana kraljevske obitelji, koji je cijeli život bio zaštićen od svakodnevnih briga britanskih građana, ova promjena označava drastičan pad iz milosti i kraj njegove javne uloge u monarhiji nakon što je otkriveno da je lagao u slučaju okorjelog pedofila i trgovca seksualnim robljem Jeffreyjem Epsteinom.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Princ William - 4 Foto: Profimedia

On bi se sada trebao preseliti u privatnu rezidenciju na kraljevskom imanju Sandringham u Norfolku, a njegove osobne troškove namirit će osobno Charles.

William i Catherine navodno su u potpunosti podržali odluku kralja Charlesa, a izvori tvrde da je William već duže vrijeme smatrao da su odlučne mjere nužne za očuvanje ugleda obitelji. Britanski Daily Beast je otkrio kako je upravo William bio mozak cijele operacije vezane za Andrewa.

Ova selidba je važna jer William iz Forest Lodgea planira vladati jednom kad postane kralj.

