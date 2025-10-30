Kralju Charlesu je prekipjelo: Andrew službeno izgubio prinčevsku titulu!

Buckinghamska palača potvrdila je u četvrtak popodne kako je kralj Charles službeno oduzeo prinčevsku titulu svom mlađem bratu Andrewu.

Poslije nekoliko tjedana eskalacije, britanski kralj Charles je prelomio u slučaju svog mlađeg brata Andrewa.

Kako je službeno potvrdila Buckinghamska palača, princ Andrew više neće biti poznat kao princ, te da mora napustiti svoju rezidenciju Royal Lodge. Odsad nadalje bit će poznat kao Andrew Mountbatten-Windsor, čime je kralj Charles i službeno pokrenuo proces potpunog udaljavanja svog mlađeg brata iz kraljevske obitelji.

Galerija 15 15 15 15 15

Princ Andrew - 8 Foto: Profimedia

Princ Andrew Foto: Profimedia

Princ Andrew (Foto: Getty Images) Foto: getty images

"Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo formalni postupak uklanjanja stila, titula i počasti princa Andrewa," stoji u priopćenju palače. "Princ Andrew od sada će biti poznat kao Andrew Mountbatten Windsor. Njegov zakup na Royal Lodgeu, koji mu je do sada pružao pravnu zaštitu za ostanak u rezidenciji, službeno je raskinut, a Andrew će se preseliti u drugu privatnu nekretninu. Ove mjere smatraju se nužnima, unatoč činjenici da on i dalje poriče sve optužbe protiv sebe. Njihova Veličanstva žele jasno istaknuti da su njihove misli i najdublje sućuti usmjerene prema žrtvama i preživjelima svih oblika zlostavljanja."

Iako je on sam ostao bez svih kraljevskih naslova, među kojima je i titula vojvode od Yorka, titule njegovih kćeri Beatrice i Eugenie ostaju nepromijenjene. Kako tvrde izvor bliski palači, kralj Charles je bio odlučan zaštititi svoje nećakinje, koje ostaju "Njihova Kraljevska Visočanstva" kao unuke pokojne kraljice Elizabete II.

Princ Andrew - 6 Foto: Profimedia

Princ Andrew i princ Charles (Foto: AFP) Foto: afp

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

"Kralj nikada ne bi potpisao ništa što bi negativno utjecalo na Beatrice i Eugenie", ispričao je izvor.

Ova odluka dolazi svega tjedan dana nakon što je osramoćeni bivši vojvoda od Yorka u izjavi napisao kako se odriče svojih titula, nakon što mu je kralj Charles zaprijetio da će mu ih službeno oduzeti ako "ne pokaže razum".

Pogledaji ovo Celebrity Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu

Kralj je ranije jasno dao do znanja kako neće oklijevati poduzeti daljnje mjere ukoliko njegov brat nastavi inzistirati na zadržavanju titula i počasti, nakon što su otkriveni novi dokazi da je lagao o prekidu kontakta s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Prema izvorima, 65-godišnji Andrew i dalje je pokazivao "zapanjujući nedostatak kajanja", što je kralj Charles ocijenio "neprihvatljivim i neodrživim".

Princ Andrew i princ Charles (Foto: AFP) Foto: afp

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Odluka o oduzimanju titula tempirana je neposredno nakon novih optužbi iz posthumno objavljenih memoara Virginije Giuffre, Epsteinove žrtve i žene koja je Andrewa optužila za seksualno zlostavljanje i koja je ove godine, u dobi od 41, počinila samoubojstvo. U odlomcima koje je objavio The Guardian, Giuffre je opisala Andrewa kao osobu koja je seks doživljavala kao svoje "rođenjem stečeno pravo". Usprkos tome što je odbacio sve optužbe, 2022. je pristao isplatiti višemilijunsku izvansudsku nagodbu.

Osim što je izgubio svoju titulu, Andrew se mora iseliti iz raskošne rezidencije Royal Lodge u Windsoru, a prema službenom priopćenju, dobit će manju rezidenciju, no više neće imati nikakav službeni status niti financijsku podršku.

Princ Andrew (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Princ Andrew Foto: Profimedia

Prema pisanju Daily Maila, izvori otkrivaju kako je Charlesov sin, princ William bio bijesan na strica zbog ponašanja tijekom nedavne sahrane vojvotkinje od Kenta, što je dodatno ubrzalo odluku kralja Charlesa da prekine sve formalne veze s bratom.

Ova odluka označava konačan kraj za princa Andrewa u javnom životu monarhije. Od sada, Andrew Mountbatten-Windsor više nije Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, niti vojvoda, već po prvi put u životu — samo građanin pod britanskim zakonom.

Gnjusne detalje iz Giuffreinih memoara pročitajte OVDJE.

Zbog skandala svog mlađeg brata, Charles je doživio neugodnu situaciju prije nekoliko dana kada je posjetio Lichfield. Više pročitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Kraljica oblina u efektnoj haljini istaknula atribute po kojima je poznata

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ovakvu je ne viđamo često! Severina pokazala što se događalo uoči koncerta

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci