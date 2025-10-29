Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci

Radi u hotelu kao sobar, po struci je učitelj, a najviše voli pjevati. Sve je to mladi Filipinac koji je prošle nedjelje u Supertalentu zaslužio zlatni gumb. Nitko nije ostao ravnodušan na njegov glas, ali ni na energiju kojom zrači.

Mladi Filipinac Nicolas Ypil oduševio je i publiku i žiri Supertalenta svojim nevjerojatnim pjevačkim umijećem. Pjevao je pjesmu ''Lutka'' na jeziku koji mu je zapravo nepoznat i sve ostavio bez teksta. A tko je zapravo on? Po struci je učitelj, a već tri godine u Puli živi i radi.

''Radim kao sobar, zabavan posao. Treba vam puno energije za to.''

Posao sobara ga toliko ispunjava da iz Pule ne želi otići.

''Planirao sam se preseliti, ali ovdje mi je toliko dobro. Kolege su mi super i ovo je jako ugodno mjesto za mene.''

''Obožavam plažu, zato sam tu. Istra je super mjesto.''

Pet godina nije vidio obitelj, a u Europu je došao upravo kako bi im financijski pomogao.

''Riječima ne mogu opisati koliko mi nedostaju. Kad bih mogao, odmah bih otišao kući, ali oni znaju zašto sam ovdje.''

Njegova obitelj bila je oduševljena kad su čuli za uspjeh koji je doživio u Supertalentu.

''Pokazati talent ljudima koji zapravo nisu moji — to je trenutak ponosa za njih. Jako su bili sretni.''

''Prvo su mi se smijali, nisu mogli vjerovati, ali bili su ponosni i šokirani kako sam to uspio.''

Zahvaljujući zlatnom gumbu, Nicolas se izravno plasirao u polufinale Supertalenta.

''Biti u Supertalentu je takav dar za mene i takva prilika. Taj dar je neprocjenjiv.''

Ovaj dvadesetdevetogodišnjak u Hrvatskoj se osjeća kao kod kuće, i to dijelom zato što mu je katolička vjera iznimno važna.

''Nisam se morao puno prilagođavati zbog kulture. Jedan od razloga zašto volim biti ovdje je i vjera u Boga. Religija ima jako važno mjesto u mom srcu.''

Hrvatski još ne govori tečno, ali na dobrom je putu da ga nauči.

''Dobar dan, dobra večer, dobar tek, volim te, ne razumijem... ‘Volim te’ su riječi koje trebaš svaki dan!''

Svojom zaraznom pozitivnom energijom i nevjerojatnim talentom osvojio je srca gledatelja. Jedva čekamo vidjeti koju će pjesmu izabrati za polufinale!

