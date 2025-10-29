Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

Poznata plavuša na crvenom tepihu pojavila se u kombinaciji koja je ostavila malo toga mašti.

Američki model Brooks Nader još jednom je pokazala da zna kako ostaviti dojam – i to bez previše truda. Na otvaranju izložbe nakita Swarovski Masters of Light u Los Angelesu pojavila se u haljini koja se definitivno neće tako brzo zaboraviti.

Brooks se odlučila za mini haljinu prekrivenu srebrnim sjajnim detaljima, s dubokim dekolteom i otvorenim dijelovima koji su naglasili njezine obline. Odvažan kroj savršeno je istaknuo njezinu vitku figuru i prepoznatljivu samouvjerenost kojom zrači na svakom pojavljivanju.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Upečatljiv izgled upotpunila je blistavim nakitom – kristalnom ogrlicom i narukvicama koje su savršeno pratile estetiku večeri.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Njezina nestašna raskopčana bluza nedavno je razotkrila više od planiranog, a paparazzi su jedva dočekali! Više o tome pisali smo OVDJE.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Inače, nedavno su Brooks i njezine tri sestre, Mary Holland, Sarah Jane i Grace Ann, pokrenule i vlastiti reality show "Love Thy Nader", koji se počeo prikazivati na američkom kanalu Freeform.

U posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 6 Foto: Profimedia

