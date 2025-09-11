Tko je fatalna plavuša za koju se šuška da je nova djevojka 22-godišnjeg teniskog asa?

Carlos Alcaraz navodno je u vezi s manekenkom Brooks Nader koja svojim izgledom često puni medijske stupce.

U svijetu slavnih i sporta posljednjih se dana ne prestaje pričati o mogućoj novoj romansi – onoj između španjolske teniske zvijezde Carlosa Alcaraza i američke manekenke Brooks Nader.

Premda nijedno od njih dvoje još nije službeno potvrdilo vezu, nagađanja ne prestaju, a obožavatelji i mediji pomno prate svaki njihov potez.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Carlos Alcaraz Foto: Profimedia

Brooksina sestra Grace Ann otkrila je tajnu u srijedu na modnoj reviji u sklopu Fashion Weeka.

"Glasine su istinite", rekla je za E! News i dodala: "To što izlaze je širok pojam, ali da, on je sad glavna tema".

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Grace Ann je također rekla da, iako je teniski prvak već upoznao njihove druge dvije sestre, ona još uvijek čeka svoj red. "Jedva čekam", rekla je i dodala: "Tako je sladak".

Tko je Brooks?

Brooks Claire Nader (28) rođena je 7. veljače 1997. u Baton Rougeu, Louisiana. Javnost ju je prvi put upoznala 2019. kada je pobijedila u prestižnom natjecanju Sports Illustrated Swim Search, čime je započela njezin vrtoglavi uspon u svijetu modelinga. Samo nekoliko godina kasnije, 2023., osvanula je na naslovnici kultnog Sports Illustrated Swimsuit izdanja, što ju je učvrstilo kao jednu od najtraženijih manekenki današnjice.

Brooks Nader - 14 Foto: Profimedia

Nader osim manekenske karijere njeguje i medijski profil: pojavila se u reality showu ''Love Thy Nader'' sa svojim sestrama, okušala se u ''Dancing with the Stars'', a redovito surađuje s velikim modnim brendovima i časopisima.

Glasine o njezinoj vezi s aktualnim teniskim brojem jedan počele su krajem kolovoza kada je Brooks viđena na tribinama US Opena, gdje je bodrila Carlosa tijekom meča protiv Arthura Rinderknecha. Nedugo zatim, njezina sestra Grace Ann Nader dodatno je potaknula priče izjavivši da je Alcaraz ''the man of the hour'', što su mnogi protumačili kao potvrdu ljubavne veze.

Brooks Nader - 22 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Brooks povezuje s poznatim tenisačem – ranije su kružile glasine da je bila u vezi s Jannikom Sinnerom, no te špekulacije nikada nisu dobile potvrdu.

Carlos Alcaraz Foto: Afp

Unatoč medijskim nagađanjima, niti Brooks niti Carlos nisu službeno potvrdili svoju romansu. Teniska senzacija iz Murcije poznata je po tome da rijetko govori o privatnom životu, dok je Brooks navikla na pažnju javnosti, ali pomno bira što će otkriti.

Brooks Nader - 8 Foto: Profimedia

U medijima se o njoj često piše zbog oskudnih outfita koje obožava, a više fotografija ove ljepotice pogledajte u našoj galeriji.

