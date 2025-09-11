Duga kosa i brkovi! Brad Pitt snimljen u nešto drugačijem izdanju!

Brad Pitt u 61. godini vraća se ulozi Cliffa Bootha u nastavku Tarantinova hita "The Adventures of Cliff Booth", koji u kina stiže 2026. godine.

Brad Pitt ponovno je u središtu pažnje – i to s brkovima! Holivudska zvijezda u 61. godini vraća se ulozi kaskadera Cliffa Bootha, lika koji mu je donio Oscara u Tarantinovu filmu "Bilo jednom u Hollywoodu".

Ovih dana snima se nastavak nazvan "The Adventures of Cliff Booth", a produkcija je u punom jeku u Malibuu. Na fotografijama sa seta Pitt se pojavljuje u retro kombinacijama koje savršeno odgovaraju radnji filma smještenoj u 1977. godinu, osam godina nakon događaja iz prvog dijela.

U novom filmu Cliff je daleko od uloge "samo" kaskadera – sada ga holivudski studiji angažiraju kao nezamjenjivog "rješavača kriza". Redateljsku palicu preuzeo je David Fincher, a scenarij potpisuje Quentin Tarantino, što već sada garantira mračniji i siroviji pogled na glamur i sjaj filmske industrije.

Posebnu pozornost izazvale su scene koje je Pitt snimao u društvu glumca Scotta Caana, a njihova prva zajednička pojava odmah je potaknula šuškanja o novoj intrigantnoj priči koja će obilježiti nastavak.

Film "The Adventures of Cliff Booth" u kina stiže 2026. godine, a sudeći prema prvim kadrovima, obožavatelje očekuje pravi spektakl.

Pittu je nedavno preminula važna osoba u životu, a sve detalje pogledajte OVDJE.

