Više se ne skrivaju? Maja Šuput podijelila prvu fotografiju sa zgodnim Splićaninom

Maja Šuput podijelila je prvu fotografiju sa Šimom Elezom, s kojim je sve češće povezuju glasine o romansi.

Maja Šuput na svom je profilu na Instagramu podijelila prvu zajedničku fotografiju sa zgodnim Splićaninom Šimom Elezom.

Društvo su si pravili u kinu, gdje su zajedno pogledali najnoviji nastavak filma "Štrumfovi", u kojem je Maja posudila glas slavnoj Štrumfeti. Na fotografiji im se pridružio i Marko Grubnić, kao i još nekoliko ostalih Majinih prijatelja.

Već se neko vrijeme priča da su Maja i Šime novi ljubavni par na domaćoj sceni, a njihove objave na društvenim mrežama samo su dodatno podgrijale nagađanja. Nedavno su oboje dijelili iste prizore iz Splita, što je dalo naslutiti da provode vrijeme zajedno.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: PR

Inače, Elez se pojavio i u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojem su izmjenjivali vruće poglede i scene, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u strastvenim trenucima na jahti.

Maja Šuput i Šime Elez - 8 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: PR

Šime je prije nekoliko tjedana bio na putovanju Balkanu motorom, a kakvu je nezgodu doživio, pročitajte OVDJE.

