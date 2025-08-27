Splićanin Šime na avanturi života doživio nezgodu: ''Najprije su čizme popustile, a sad...''

Šime Elez na Instagramu je otkrio da je doživio već niz nevolja u avanturi života na koju se odlučio.

Mladi Splićanin Šime Elez, za kojeg se već neko vrijeme šuška da je novi partner pjevačice Maje Šuput, trenutno vozi moto turu Balkan Rally.

Prije nekoliko dana Šime je otkrio da će na motoru provesti devet dana i prijeći tri tisuće kilometara, no svakog dana doživljava nove nevolje.

Prvo mu je pukla cipela pa je otkrio da se snašao tako da ju je zalijepio crnom trakom, a sad se dogodilo i još nešto.

Šime Elez na Instagramu Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Danijela Dvornik pokazala sestru Anu: Njihov odnos nije uvijek bio najbolji

''Najprije su čizme popustile, a onda je na lošoj cesti kamen pogodio uljni hladnjak i kiler je stradao. Velike vrućine dodatno su pogoršale situaciju. Iz goreg u gore, a nismo još na pola puta, ali bit će to dobro'', otkrio je za Dalmacijadanas.

Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Šime je ovih dana pokazao i novi imidž, a kako je na njega reagirala Šuput, pogledajte OVDJE.

Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Raste zabrinutost: Halid Bešlić zbog zdravlja otkazao još jedan koncert u Hrvatskoj

Podsjetimo, glasine o njihovu druženju počele su kružiti nakon što se Elez pojavio u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR

Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

Galerija 24 24 24 24 24

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Prepoznajete li ga? Ovako je holivudska ikona izgledala prije 32 godine

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Curo, kako si toliko savršena?'' Logično je da se epitet žene boginje veže uz njezino ime