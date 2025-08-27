Raste zabrinutost: Halid Bešlić zbog zdravlja otkazao još jedan koncert u Hrvatskoj

Halid Bešlić otkazao je još jedan koncert u Hrvatskoj, prije nekoliko dana završio je u bolnici.
Podsjetimo, Halid je prije nekoliko dana završio u bolnici, a zbog zdravstvenog stanja otkazan je koncert u Porat Clubu u Splitu, koji je trebao biti održan 13. rujna.
''Dragi svi, prenosimo Vam obavijest organizatora kako je navedeni događaja nažalost otkazan. Halid Bešlić je iz zdravstvenih razloga primoran otkazati najavljeni koncert u Porat Clubu u Splitu 13.9.2025.'' piše u objavi.
Prije toga, otkazao je i koncerte u Ludbregu i Gradačcu.
U kakvom je stanju kralj narodne glazbe nije poznato, ali zna se kako je hospitaliziran na odjelu nefrologije.
