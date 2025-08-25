Halid Bešlić zbog zdravlja otkazao koncert i u Hrvatskoj: ''Nažalost...''

Halid Bešlić trebao je nastupiti u Ludbregu, ali je koncert otkazan zbog njegova zdravlja.
Organizatori doogađanja potvrdili da se da neće nastupiti u Ludbregu, a koncert je bio na rasporedu u petak, 5. rujna.
''Nažalost, koncert Halida Bešliča koji je treba biti održan 05.09. petak u Ludbregu - otkazuje se. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima. Ali zabava u Ludbregu se nastavlja! Za vas smo pripremili pravi spektakl – stiže nam stari lav Željko Samardžić i Ljubavnici'', objavili su organiziatori.
Kralj narodne glazbe trebao je u srijedu 27. kolovoza nastupati na Sajmu šljiva u Gradačcu, ali su organizatori u petak objavili kako je unatoč velikoj želji primoran odmah se posvetiti svom zdravlju.
Nakon toga su u javnost izašle informacije da je Halid završio u bolnici.
