Halid Bešlić zbog zdravlja otkazao koncert i u Hrvatskoj: ''Nažalost...''

Halid Bešlić trebao je nastupiti u Ludbregu, ali je koncert otkazan zbog njegova zdravlja.

Nakon što je Halid Bešlić završio u bolnici u Sarajevu otkazan mu je još jedan koncert, onaj u Hrvatskoj.

Organizatori doogađanja potvrdili da se da neće nastupiti u Ludbregu, a koncert je bio na rasporedu u petak, 5. rujna.

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik samoj sebi dala obećanje: ''Nikad više neću živjeti s muškarcem!''

''Nažalost, koncert Halida Bešliča koji je treba biti održan 05.09. petak u Ludbregu - otkazuje se. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima. Ali zabava u Ludbregu se nastavlja! Za vas smo pripremili pravi spektakl – stiže nam stari lav Željko Samardžić i Ljubavnici'', objavili su organiziatori.

Pogledaji ovo Celebrity Opustila se na jahti iz snova! Kolinda Grabar-Kitarović vikend provela u zanimljivom ženskom društvu

Kralj narodne glazbe trebao je u srijedu 27. kolovoza nastupati na Sajmu šljiva u Gradačcu, ali su organizatori u petak objavili kako je unatoč velikoj želji primoran odmah se posvetiti svom zdravlju.

Halid Bešlić Foto: PR

Nakon toga su u javnost izašle informacije da je Halid završio u bolnici.

Halid Bešlić Foto: PR

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/Pixsell

Halid Bešlić u Areni Varaždin - 1 Foto: PR

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''