Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa

Halid Bešlić zbog zdravstvenih problema je hitno hospitaliziran na odjelu nefrologije u sarajevskom Kliničkom centru.

Svega nekoliko sati nakon što je otkazao koncert u Gradačcu, legenda narodne glazbe Halid Bešlić hitno je hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Kako piše Klix.ba, Bešlić se nalazi na odjelu nefrologije. Nakon otkazivanja koncerata pjevač se nije oglašavao o razlozima.

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

Halid Bešlić Foto: PR

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?

Kralj narodne glazbe trebao je u srijedu 27. kolovoza nastupati na Sajmu šljiva u Gradačcu, ali su organizatori u petak objavili kako je unatoč velikoj želji primoran odmah se posvetiti svom zdravlju.

Galerija 25 25 25 25 25

Halid Bešlić - 1 Foto: In Magazin

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/Pixsell

Halid Bešlić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno voli i cijeni", napisali su organizatori Sajma šljiva.

Halid bi 13. rujna trebao održati koncert u Splitu nakon 15 godina, a sve informacije pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Tko je originalna glumica koja se krije za uloge sablasne djevojčice? Već s 15 godina udala se prvi put

Pogledaji ovo Celebrity Najljepše za kraj! Pogledajte glamurozna izdanja slavnih ljepotica sa završnice festivala u Sarajevu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fascinira turiste: Priča o plovećem čudu najbogatije Srpkinje