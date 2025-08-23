Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa

Halid Bešlić zbog zdravstvenih problema je hitno hospitaliziran na odjelu nefrologije u sarajevskom Kliničkom centru.
Svega nekoliko sati nakon što je otkazao koncert u Gradačcu, legenda narodne glazbe Halid Bešlić hitno je hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
Kako piše Klix.ba, Bešlić se nalazi na odjelu nefrologije. Nakon otkazivanja koncerata pjevač se nije oglašavao o razlozima.
Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat
Halid Bešlić Foto: PR
Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Kralj narodne glazbe trebao je u srijedu 27. kolovoza nastupati na Sajmu šljiva u Gradačcu, ali su organizatori u petak objavili kako je unatoč velikoj želji primoran odmah se posvetiti svom zdravlju.
Halid Bešlić - 1 Foto: In Magazin
Halid Bešlić Foto: Robert Anic/Pixsell
Halid Bešlić - 4 Foto: DNEVNIK.hr
"U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno voli i cijeni", napisali su organizatori Sajma šljiva.
Halid bi 13. rujna trebao održati koncert u Splitu nakon 15 godina, a sve informacije pogledajte OVDJE.
