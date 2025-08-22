Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?

Slovenska glumica Iva Krajnc Bagola, nagrađivana članica MGL-a i modna muza, zablistala je na Sarajevo Film Festivalu u glamuroznoj bordo haljini.

Regionalne filmske zvijezde prošetale su se prvim crvenim tepihom sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala, a među njima je bila i slovenska glumica Iva Krajnc Bagola (47).

Pažnju je privukla u glamuroznoj bordo haljini koju su krasili duboki dekolte i prorezi baš na pravim mjestima.

Ljubav prema glumi razvila je vrlo rano, a nakon srednje škole upisala je Akademiju za kazalište, radio, film i televiziju. Studirala je dramsku igru pod mentorstvom velikana Borisa Cavazze i Jožice Avbelj. Upravo tada pokazala je glumački raspon koji će je lansirati među najtraženije slovenske umjetnice.

Od 2001. godine Iva je stalna članica ansambla Mestnog gledališča ljubljanskog (MGL). Publiku i kritiku osvojila je ulogama u predstavama Bog masakra, Praznovanje, Plešasta pevka, Le zaljubiti se ne smemo i Addamsovi.

Za svoj rad primila je brojne nagrade, među kojima se ističe Severjeva nagrada za izuzetan doprinos dramskoj umjetnosti. Njezin scenski nastup često opisuju kao spoj karizme, snage i profinjenosti, a glumački izraz kao hrabar i emotivan.

Osim u kazalištu, Krajnc Bagola ostvarila je zapažene uloge na filmu i televiziji. Publika je pamti po nastupu u filmu Ljubljana je ljubljena (2005), gdje je odigrala glavnu ulogu, koja joj je donijela međunarodnu prepoznatljivost.

Na televiziji se pojavila u projektima poput Varuh meje (2002), serija Dolina rož, Ja, Chef! i Primeri inšpektorja Vrenka. Iva se pokazala kao svestrana glumica koja jednako uvjerljivo vlada dramskim i komičnim ulogama.

Osim što je prepoznata kao jedna od najtalentiranijih glumica, Iva Krajnc Bagola redovito puni modne rubrike. Njezin stil opisuju kao sofisticiran, moderan i bezvremenski, a često surađuje s poznatim brendovima i pojavljuje se na prestižnim događanjima. Kritičari je nazivaju pravom modnom muzom slovenske scene.

U privatnom životu Iva je jednako uspješna. Od 2016. godine u braku je s kreativnim direktorom i predavačem Aljošom Bagolom, jednim od najcjenjenijih slovenskih kreativaca i autora. Par ima kćer Sofiju i poznati su po tome da privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti, iako često ističu kako jedno drugome daju snagu i inspiraciju.

