Kišobran kao modni dodatak! Zvijezde u Sarajevu pokazale kako se prkosi jakoj oluji

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala prošetale su brojne zvijezde, a kiša ni u jednom trenutku nije upropastila sjajnu atmosferu.

Ni jaka kiša ni olujno nevrijeme nisu uspjeli zaustaviti glamur na drugom crvenom tepihu sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala. Zvijezde su hrabro prošetale ispred Narodnog kazališta, skrivajući se pod šarenim kišobranima i pritom pokazale da ni vremenski uvjeti ne mogu zasjeniti filmsku čaroliju.

Među onima koji su se usudili kročiti mokrim tepihom našli su se brojni poznati – od Jovane Stojiljković, Joška Lokasa, Milene Radulović pa sve do Tarika Filipovića.

Kišni crveni tepih SSF-a - 8 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Kišni crveni tepih SSF-a - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Gosti festivala pokazali su nevjerojatnu eleganciju – od raskošnih večernjih toaleta i smokinga do modernih kombinacija koje su unatoč kišnim kapima zračile samopouzdanjem. Kišobrani su se pretvorili u modne dodatke, a crveni tepih, iako mokar, blistao je od osmijeha, dobrog raspoloženja i sjaja filmskih uzdanica.

Kišni crveni tepih SSF-a - 9 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Kišni crveni tepih SSF-a - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Unatoč izazovima koje je donijelo nevrijeme, publika i fotografi u svakom slučaju nisu propustili ovjekovječiti dolaske zvijezda.

Kišni crveni tepih SSF-a - 11 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Kišni crveni tepih SSF-a - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Kišni crveni tepih SSF-a - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

