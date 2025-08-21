Pogledajte kako to izgleda kad teniski meč odigraju supružnici Nives i Goran Ivanišević!

Nives i Goran Ivanišević u Sarajevu su zajedno zaigrali tenis, fotografije su urnebesne.
Nives i Goran Ivanišević nasmijali su sve prisutne u Sarajevu kad su pred svima zaigrali egzibicijski meč.
Goran, koji je bivši tenisač, nije popuštao svojoj lijepoj supruzi, a koliko se morala namučiti da uhvati njegove lopte pogledajte u nastavku.
Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Nives Ivanišević - 2 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Goran Ivanišević - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Goran Ivanišević - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Nives i Goran vjenčali su se 2017. godine, a 2018. dobili sina Olivera.
Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram
Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX
Nives je nedavno pozirala u badiću te sve oduševila figurom, a mnogi se dive i koliko dobro izgleda.
