Pogledajte kako to izgleda kad teniski meč odigraju supružnici Nives i Goran Ivanišević!

Nives i Goran Ivanišević u Sarajevu su zajedno zaigrali tenis, fotografije su urnebesne.

Nives i Goran Ivanišević nasmijali su sve prisutne u Sarajevu kad su pred svima zaigrali egzibicijski meč.

Goran, koji je bivši tenisač, nije popuštao svojoj lijepoj supruzi, a koliko se morala namučiti da uhvati njegove lopte pogledajte u nastavku.

Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives Ivanišević - 2 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Goran Ivanišević - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Goran Ivanišević - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives i Goran vjenčali su se 2017. godine, a 2018. dobili sina Olivera.

Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives je nedavno pozirala u badiću te sve oduševila figurom, a mnogi se dive i koliko dobro izgleda.

