Tetovaže i isklesani trbuh omiljene harmonikašice u badiću zaslužili su tisuće lajkova!

Stela Rade pokazala je brutalnu figuru u badiću, pozirala je pored mora na našem otoku.

Pjevačica i pobjednica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Stela Rade privukla je pažnju svojih pratitelja najnovijom fotografijom s obale, gdje pozira u crnom badiću.

Na kamenom šetalištu uz more, s pogledom na planine i kristalno plavo more u pozadini, Stela je pokazala svoju besprijekornu liniju te naglasila brojne tetovaže koje krase njezino tijelo.

U elegantnom, ali opuštenom izdanju, pjevačica je još jednom dokazala da s razlogom slovi za jednu od najatraktivnijih dama domaće glazbene scene.

Stela Rade - 1 Foto: Instagram

Stela Rade - 5 Foto: Instagram

''Prelijepa Rade'', ''Stela, ljubavi, slike su ti top!'', ''Jedna od rijetkih koja je i bez šminke prelijepa'', nahvalili su je pratitelji, a na fotografiji je dobila skoro 7 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Stela je ove sezone odnijela pobjedu u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Njenog pobjedničkog nastupa prisjetite se OVDJE.

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Osebujna Stela nema čime se ne bavi, a pozornost privlači i svojim tetovažama te perikama koje mijenja svaki dan.

Stela Rade - 2 Foto: Tesa Lipovski

Stela Rade - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

A koji joj je novi hobi, kakve ljudi pretpostavke imaju o njoj te je li slobodna otkrila nam je u intervjuu koji možete čitati OVDJE.

