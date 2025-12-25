Ovo je sve! Morate vidjeti kako je Celine Dion obožavateljima čestitala blagdane

Celine Dion na Badnjak je zabavila obožavatelje urnebesnim videom u kojem se prerušila u Grincha i otpjevala All by Myself.

Glazbena diva Celine Dion nasmijala je pratitelje na Badnjak urnebesnim videom u kojem se pretvorila u Grincha.

Pjevačica je kreativno oživjela nezaboravnu scenu iz filma "Kako je Grinch ukrao Božić" iz 2000. godine, a sve je začinila stihovima svog hita "All by Myself".

U snimci odjevena u kompletan Grinchov kostim, 57‑godišnja Dion sjedi uz kamin s psom u krilu i teatralno pjeva poznati refren, nakon čega slijedi duhoviti monolog koji mnoge podsjeća na kultnu filmsku verziju.

"Kakva drskost - pozvali su me u zadnji tren! Čak i da sam htjela doći, raspored mi to ne bi dopustio. Četiri sata, vježbam glas. 4:30, budim djecu. 5, rješavam svjetsku glad... 5:30, jazzercize. 6:30, večera sa mnom... 7, borim se sa svojim kreativnim idejama. Zauzeta sam!", napisala je.

"Naravno, ako svoje kreativne ideje pomaknem na 9, i dalje ću imati vremena ležati u krevetu i beskrajno skrolati TikTok videe. Ili, mogu jednostavno svima poželjeti Sretan Božić i Sretnu Novu godinu.”

Video se vraća pjesmi uz stihove "Kad sam bila mlada, nikad mi nitko nije trebao", a uz objavu je Dion duhovito zaključila: "Tiha noć? Ne dok sam ja tu..."

Ovaj vedri isječak naišao je na veliki odjek javnosti gotovo mjesec dana nakon što je Dion, kojoj je 2022. dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, na Dan zahvalnosti podijelila emotivnu poruku pratiteljima, potičući ih da se okrenu zahvalnosti.

