Pretraži
hit na internetu!

Ovo je sve! Morate vidjeti kako je Celine Dion obožavateljima čestitala blagdane

Piše I.G., Danas @ 10:11 Celebrity komentari
Celine Dion - 4 Celine Dion - 4 Foto: Youtube

Celine Dion na Badnjak je zabavila obožavatelje urnebesnim videom u kojem se prerušila u Grincha i otpjevala All by Myself.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Joško Gvardiol na Badnjak snimljen s misterioznom plavušom
opa!
Joško Gvardiol na Badnjak snimljen s misterioznom plavušom u zagrljaju, pao je i poklon!
Marko Grubnić na Instagramu je pokazao raskošno uređen blagdanski stol
"Vrijeme je da..."
Božić kod Marka Grubnića izgleda bajkovito, pogledajte njegov tradicionalni blagdanski stol!
Celine Dion na Badnjak je zabavila obožavatelje urnebesnim videom
hit na internetu!
Ovo je sve! Morate vidjeti kako je Celine Dion obožavateljima čestitala blagdane
Životna priča Georgea Michaela
Prošlo je devet godina
Smrt vlasnika bezvremenskog hita na sam Božić šokirala je svijet, medijske stupce punio je i ljubavnim životom
Tužna životna priča pjevačice Earthe Kitt čiji je božićni hit ''Santa Baby''
Baš tužno
Pjevala je veliki božićni hit, a umrla na sam Božić: Tragična priča pjevačice čiju pjesmu svi znaju
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
Tylor Chase privremeno smješten u hotel
scene koje bole
Uznemirujući prizori nekad velike dječje zvijezde, danas je beskućnik i živi na ulici
Martina i Niko Dalić na Strauss Christmas Gali
u svečanom izdanju
Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Iz Bijele kuće
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
show
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
zdravlje
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Šokantni podaci nove studije
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
zabava
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Psihologinja s Harvarda ističe jednu tvrdnju koja će prekinuti svaki odnos i vezu! Kad ovo kažete, gotovo je
Mix
Psihologinja s Harvarda ističe jednu tvrdnju koja će prekinuti svaki odnos i vezu! Kad ovo kažete, gotovo je
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Stiže nova opcija na Androide: Google priprema iznenađenje za korisnike
Već se testira
Stiže nova opcija na Androide: Google priprema iznenađenje za korisnike
sport
Poražavajuće riječi iz Real Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Odbacili ga
Poražavajuće riječi iz Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Dragulj bira između Njemačke i Hrvatske: “Vanserijski veznjak, novi Bernardo Silva”
nećak bivšeg vatrenog
Dragulj bira između Njemačke i Hrvatske: “Vanserijski veznjak, novi Bernardo Silva”
tv
MasterChef: Krunoslav Jarić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SAZNAJTE VIŠE!
Krunoslav otkrio tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef! "Ja sebe gledam u njezinom rangu"
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
JOŠ MALO!
Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
putovanja
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Trik za pečenje najmekše i najsočnije purice
Trik za sočnost
Ovo treba napraviti unaprijed ako na Božić želite uživali u sočnoj i mekanoj purici
novac
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Bitka se nastavlja
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
lifestyle
Foto čestitke za Božić
Sretan Božić!
12 čestitki koje možete preuzeti i dragim ljudima poslati za Božić
Božićne čestitke za preuzimanje
30 čestitaka
Za najljepše želje: Božićne čestitke koje možete preuzeti i poslati dragim ljudima
Nina Badrić za nastup u Opatiji odjenula glamuroznu haljinu
PREDIVNA
Nina Badrić isporučila izdanje vrijedno divljenja, haljina koju nosi je spektakularna
sve
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene