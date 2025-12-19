Vjenčanicu Celine Dion radili su tisuću sati: Koje tajne krije haljina koja je zadivila svijet?

Céline Dion nedavno je obilježila 31. godišnjicu od velikog vjenčanja s pokojnim suprugom Reneom Angelilom, a mnogi njezini fanovi prisjetit će se slavne vjenčanice koju su uspoređivali s onom princeze Diane.

Kanadski dragulj Céline Dion obilježila je 31. godišnjicu svog vjenčanja s Renéom Angélilom kratkom objavom na Instagramu. Jedna od najslavnijih glazbenih diva svih vremena na društvene mreže je stavila fotografiju na kojoj se vide njezine i Angélilove ruke snimljene netom nakon ceremonije na kojima se vidi vjenčano prstenje.

"I dalje je da za mene. Sretna godišnjica ljubavi", napisala je Celine, prisjetivši se pokojnog supruga čija deseta godišnjica smrti će biti obilježena u siječnju 2026. godine.

Kada je Céline Dion 17. prosinca 1994. izrekla sudbonosno "da" svom životnom partneru Renéu Angélilu, svijet nije gledao samo jedno od najiščekivanijih vjenčanja tog vremena – gledao je i vjenčanicu koja je ušla u povijest.

Raskošna haljina, kristalna tijara i bajkovita ceremonija u bazilici Notre-Dame u Montréalu učinili su ovaj trenutak jednim od najpoznatijih u povijesti celebrity vjenčanja, a gotovo tri desetljeća kasnije Céline Dion i dalje s ponosom govori o tom danu.

Ljubavna priča Céline Dion i Renéa Angélila započela je još 1980. godine, kada je tada mlada pjevačica pjevala na audiciji za glazbenog producenta koji će joj kasnije postati suprug. Nakon što je Angélil postao njezin menadžer, zajedno su radili punih sedam godina prije nego što su 1987. započeli romantičnu vezu.

Zbog razlike u godinama od 26 godina, svoju su ljubav dugo skrivali od javnosti, a veza je postala javna tek godinu dana prije vjenčanja.

Vjenčanje Céline Dion i Renéa Angélila prenosilo se uživo na kanadskoj televiziji, a gledatelji su s divljenjem pratili kako pjevačica prolazi do oltara u spektakularnoj svilenoj haljini, bogato ukrašenoj kristalima.

Vjenčanicu su dizajnirali Mirella i Steve Gentile, a izrađena je od francuske svile i čipke, s dugim rukavima, srcolikim izrezom i raskošnim vezom od šljokica. Poseban dojam ostavljao je i dramatičan šlep dug čak šest metara, koji je često uspoređivan s onim koji je nosila princeza Diana.

Izrada haljine trajala je više od tisuću sati, što dovoljno govori o razini detalja i luksuza.

Céline je svoj vjenčani izgled upotpunila tijarom izrađenom od čak 2.000 Swarovski kristala i dugim bijelim velom. Iako je izgled bio spektakularan, tijara je bila iznimno teška – više od 2,7 kilograma.

U intervjuu za Vogue iz 2024. godine pjevačica je priznala da je doslovno bila "ušivena" u tijaru te da je tijekom hodanja po tepihu bazilike osjetila koliko je sve zahtjevno. Nakon ceremonije, tijara joj je čak uzrokovala ozljedu glave, zbog koje je nekoliko tjedana morala uzimati antibiotike.

Unatoč svemu, Céline ističe da ništa ne bi promijenila.

"To je trenutak koji će biti sa mnom do kraja života. Haljina nije mogla biti dovoljno velika", rekla je, dodajući kako joj je René uvijek pomagao da iz sebe izvuče najbolje.

Budući da se vjenčanje održalo usred kanadske zime, Céline je dolazak u baziliku obilježila i kratkim bijelim krznenim kaputom, dok je u rukama nosila buket bijelog cvijeća prekriven tilom – detalj koji je dodatno naglasio njezinu bajkovitu pojavu.

Danas, više od 30 godina kasnije, vjenčanje Céline Dion i Renéa Angélila i dalje se smatra jednim od najglamuroznijih i najemotivnijih u showbiz svijetu. Vjenčanica, tijara i cijela ceremonija ostali su simbol bezvremenske ljubavi, raskoši i elegancije – baš poput same Céline Dion.

Jedno je sigurno: malo je vjenčanica koje su ostavile takav trag u povijesti pop kulture.

