Amerikanca koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dočekalo iznenađenje: "Nisam mislio da je moguće!"

Justus Reid poslije šest mjeseci obnove kuće u Hrvatskom zagorju dobio je kuhinju.

Amerikanac Justus Reid već mjesecima obnavlja i rekonstruira klijet u Hrvatskom zagorju koju je kupio za 5000 eura. Sa svakim novim videom stižu i novi sponzori, ali i novi napredak.

Kako je otkrio u najnovijem videu, kuća je dobila kuhinju, za koju je imao pomoć sponzora.

Iako živi u kući posljednjih šest mjeseci, Reid nije imao u planu ugraditi kuhinju, dok mu pomoć nije ponudila jedna tvrtka za dizajn kuhinja. Svi elementi bili su danima vani, a s trenutnim vremenskim nepogodama morao se požuriti s ugradnju.

Justus Reid - 7 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 2 Foto: TikTok Screenshot

"Domen mi je rekao da je ovo najmanja kuhinja koju je dao instalirati. Uobičajena je kuhinja dva do tri puta veća od ove", otkrio je Reid, dodavši kako je ista ekipa došla ranije kako bi mu pomogli u mjerenju i odabiru materijala.

"Da budem iskren, nikad nisam planirao izgraditi kuhinju u ovoj kući. Nisam mislio da je moguće", poručio je Amerikanac, koji se predomislio kada je dobio ponudu.

Justus Reid - 1 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 4 Foto: TikTok Screenshot

U ovu kuhinju ugrađeni su elementi u koje stanu štednjak, pećnica, perilica posuđa i mikrovalna pećnica, a uspješno je pronađeno i mjesto za hladnjak kojeg je imao neko vrijeme.

Naravno, sve ovo se odvilo pod budnim okom mačka Rogija, koji mu se nedavno priključio, no prostor u kojem je kuhinja će se i dalje uređivati.

Nedavno se uspio istuširati prvi put u kući, a više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je počastio ljude koji mu pomažu u obnovi, otkrijte OVDJE.

