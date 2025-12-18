Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Danas je jedna od najpoznatijih supruga naših Vatrenih

Ova dama proslavila je 33. rođendan i važnu obljetnicu, a objava kojom se prisjetila djetinjstva raznježila je pratitelje.

Supruga nogometaša Matea Kovačića, Izabel Kovačić, svoj 33. rođendan obilježila je na poseban način – emotivnom objavom na Instagramu u kojoj se osvrnula na život, posao i zahvalnost koju osjeća.

Povod za slavlje bio je dvostruk: osim rođendana, Izabel je proslavila i drugu godišnjicu svog brenda. Uz iskrenu poruku podijelila je i niz fotografija iz djetinjstva, koje su oduševile njezine pratitelje.

"Danas, na svoj rođendan, ne slavim samo još jednu godinu života, već i drugu godišnjicu pokretanja brenda IZAKOVA. Ovaj je brend započeo s namjerom da prigrlim modu i učim o njoj na nov način", napisala je Izabel.

Izabel Kovačić Foto: Instagram

"Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno i zahvalno zbog divne zajednice koja se stvorila oko nas. Hvala vam svima što ste dio ovog putovanja'', dodala je.

Izabel Kovačić Foto: Izabel Kovačić/Instagram

Podsjetimo, Mateo i Izabel imaju dvoje djece – sina Ivana i kćer Lunu. Nedavno je podijelila neodoljive kadrove kćerkice sa snimanja. Više o tome pisali smo OVDJE.

Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram

Mateo i Izabel Kovačić - 5 Foto: Instagram

