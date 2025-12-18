Ova tri bizarna pitanja postavljao je osumnjičeni sin ubijenog redatelja prije jedne od najvećih tragedija

Naizgled bezazlena, ali krajnje neobična pitanja obilježila su bizarnu večer na božićnoj zabavi Conana O’Briena, samo nekoliko sati prije šokantnog zločina koji je potresao Hollywood.

Nick Reiner maltretirao je zvijezde na božićnoj zabavi Conana O’Briena nizom bizarnih pitanja samo nekoliko sati prije nego što je ubio vlastite roditelje, Roba i Michele Reiner.

Svečano okupljanje holivudskih slavnih osoba poprimilo je mračan ton kada je 32-godišnji sin legendarnog redatelja Reinera zamoljen da napusti zabavu nakon što je dosađivao brojnim gostima nizom besmislenih pitanja.

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

''Kako se zoveš? Kako ti je prezime? Jesi li slavan?'' ispitivao je Nick uzvanike, prema pisanju The Wall Street Journala.

Nicka je otac upoznao s Billom Haderom, nakon čega je počeo prekidati komičara iz SNL-a. Navodno se potom razbjesnio kada mu je Hader odgovorio da je usred privatnog razgovora.

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity ''Uspjele smo nakon toliko stoljeća borbe!'' Seve slavi odluku Europskog parlamenta

''Nick je samo stajao i zurio, a zatim bijesno odjurio'', rekao je ranije jedan izvor za NBC News.

Dok su se ostali gosti na božićnoj zabavi dotjerali do savršenstva, on je nosio zapuštenu majicu s kapuljačom i ponašao se jezivo. Kako je jedan svjedok rekao: ''Nick je sve uznemiravao, ponašao se ludo'', prenosi Daily Mail.

Rob (78) i njegova 70-godišnja supruga Michele u međuvremenu su razgovarali s prijateljima iz svijeta slavnih, uključujući glumca Larryja Davida i komičarku Sarah Silverman, te su napustili zabavu ubrzo nakon ponoći. Jane Fonda rekla je da ih je ondje vidjela, kako izgledaju zdravo i sretno. Nije bilo jasno je li njihov sin otišao s njima.

Navodno je bio pobijedio probleme s ovisnošću, no upućeni vjeruju da se svađa na zabavi kod O’Briena vrtjela oko stava njegovih roditelja da mu je potrebna dodatna pomoć zbog problema s drogama.

Rob Reiner - 10 Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Dugo je nije bilo, a svojim je prisustvom uveličala veliku humanitarnu večer Nove TV

Nakon zabave Nick se prijavio u hotel u Santa Monici. Osoblje je ondje pronašlo tuš pun krvi, tragove koji su vodili s kreveta te prozor prekriven plahtama. Svjedoci su izjavili da je Nick izgledao dezorijentirano i da se nikada nije odjavio iz hotela.

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Nick je navodno inzistirao da može dobiti svu potrebnu terapiju kod kuće i da nema namjeru ponovno odlaziti na još jedan boravak u rehabilitacijskoj ustanovi.

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Rob Reiner - 7 Foto: Afp

Prema prijateljima, Rob je postajao sve zabrinutiji da se njegov sin ponovno drogira te je bio uplašen onime što bi mogao učiniti jer je postajao sve nestabilniji.

Samo nekoliko sati kasnije, u nedjelju poslijepodne, bračni par Reiner pronađen je u svom domu prerezanih grla. Izvori su za Daily Mail rekli da je par bio u krevetu u trenutku smrti, pa su možda ubijeni dok su spavali.

Više o tom stravičnom slučaju čitajte OVDJE.

Galerija 9 9 9 9 9

Nicka će na sudu braniti jedan od najboljih odvjetnika Hollywooda. O kome je riječ, saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Nekad i sad Nepoznati detalji početaka veze Williama i Kate: Zašto je princeza odbila provesti Božić s kraljevskom obitelji?

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ana Rucner više ne izgleda ovako, nakon 20 godina odlučila se na promjenu imidža