Nikad se nije smiješio, 18 puta bio na rehabilitaciji: Mračna prošlost sina optuženog za ubojstvo roditelja

Nick Reiner, sin jednog od najpoznatijih holivudskih redatelja, nalazi se u središtu šokantnog slučaja ubojstva svojih roditelja, a njegova dugogodišnja borba s ovisnošću, mentalnim bolestima i teretom obiteljske slave sada je pod povećalom javnosti.

Nick Reiner, sin Roba Reinera i Michele Singer Reiner, bit će optužen za ubojstva svojih roditelja.

Nick će biti optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja, uz posebnu otegotnu okolnost da je koristio nož, izjavio je okružni tužitelj okruga Los Angeles Nathan Hochman na konferenciji za novinare, prenosi People.

Rob Reiner - 8 Foto: Afp

Nick Reiner Foto: Profimedia

Dodao je kako još nije donesena odluka hoće li tužitelji tražiti smrtnu kaznu.

32-godišnji Reiner uhićen je na postaji podzemne željeznice u Exposition Parku, oko 15 milja od obiteljskog doma. Dramatične snimke uhićenja prikazuju policiju kako ga obara na tlo i stavlja mu lisice, a u akciji su sudjelovali pripadnici LAPD-a i američki maršali. Snimku pogledajte OVDJE.

Prema policijskim navodima, Rob i Michele pronađeni su izbodeni na smrt u nedjelju poslijepodne, a kuću je, prema izvješćima američkih medija, otkrila njihova kći Romy, koja je odmah obavijestila policiju i bliske obiteljske prijatelje. Među prvima u dom Reinera stigli su dugogodišnji prijatelji Billy Crystal i njegova supruga Janice, vidno potreseni tragedijom.

Pogledaji ovo Celebrity Dvije riječi Ane Rukavine pokrenule su lavinu: Hrvatska večeras opet ujedinjena uz koncert ''Želim život''!

Prije tragične noći, Nick i roditelji bili su na blagdanskoj zabavi kod Conana O’Briena.

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Dok su se ostali gosti na božićnoj zabavi dotjerali do savršenstva, on je nosio zapuštenu majicu s kapuljačom i ponašao se jezivo. Kako je jedan svjedok rekao: ''Nick je sve uznemiravao, ponašao se ludo'', prenosi Daily Mail.

Prilazio je ljudima i pitao ih jesu li slavni. Jedan od gostiju koji je iz prve ruke svjedočio Reinerovu nepredvidivom ponašanju bio je komičar Bill Hader. Kada je Reiner prekinuo razgovor koji je Hader vodio s drugim gostom, Hader mu je rekao da vodi privatni razgovor. Kao odgovor, Reiner ga je samo zurio, a zatim odjurio.

Rob (78) i njegova 70-godišnja supruga Michele u međuvremenu su razgovarali s prijateljima iz svijeta slavnih, uključujući glumca Larryja Davida i komičarku Sarah Silverman, te su napustili zabavu ubrzo nakon ponoći. Jane Fonda rekla je da ih je ondje vidjela, kako izgledaju zdravo i sretno. Nije bilo jasno je li njihov sin otišao s njima.

Navodno je bio pobijedio probleme s ovisnošću, no upućeni vjeruju da se svađa na zabavi kod O’Briena vrtjela oko stava njegovih roditelja da mu je potrebna dodatna pomoć zbog problema s drogama.

Rob Reiner - 12 Foto: Afp

Rob Reiner obitelj - 4 Foto: Afp

Nakon zabave, Nick se prijavio u hotel u Santa Monici. Osoblje je ondje pronašlo tuš pun krvi, tragove koji su vodili s kreveta te prozor prekriven plahtama. Svjedoci su izjavili da je Nick izgledao dezorijentirano i da se nikada nije odjavio iz hotela.

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Nick je navodno inzistirao da može dobiti svu potrebnu terapiju kod kuće i da nema namjeru ponovno odlaziti na još jedan boravak u rehabilitacijskoj ustanovi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubav Fani i Željka Keruma dugo je bila tajna, sve se promijenilo neočekivanim priznanjem

Prema prijateljima, Rob je postajao sve zabrinutiji da se njegov sin ponovno drogira te je bio uplašen onime što bi mogao učiniti jer je postajao sve nestabilniji.

Samo nekoliko sati kasnije, u nedjelju poslijepodne, bračni par Reiner pronađen je u svom domu prerezanih grla. Izvori su za Daily Mail rekli da je par bio u krevetu u trenutku smrti, pa su možda ubijeni dok su spavali.

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Nakon što je oko 15:40 u nedjelju poslijepodne pronašla tijela roditelja, Nickova sestra Romy navodno je rekla policiji da bi njezin brat trebao biti osumnjičenik jer je opasan.

Izvori su rekli da je Nick, čiji je um bio rastrojen danima bez sna dok je bio pod utjecajem metamfetamina, imao nasilne ispade – razbijao je namještaj i udarao šakama u zidove. Opisan je kao tempirana bomba koju su njegovi roditelji željeli izbaciti iz kuće, čak i dok su očajavali – nakon godina pokušaja – da ikada pronađu pomoć koja bi konačno ukrotila njegovu ovisnost.

Dok zgroženi Hollywood pokušava shvatiti iznenadni i brutalni gubitak jednog od svojih najcjenjenijih i najpristupačnijih filmskih autora, mnogi će se neizbježno pitati što je točno zapalilo iskru za ubojstvo njega i Michele.

Na fotografijama obitelji s filmskih premijera Nick Reiner bio je onaj koji se nikada nije smiješio.

Nick je jednom priznao da se dugo osjećao nelagodno zbog toga što je dijete jednog od najcjenjenijih i najomiljenijih hollywoodskih redatelja. Govorio je o želji da ''spali'' svoje privilegije te je govorio o mračnim godinama obavijenima ovisnošću o heroinu i kokainu, ponekad živeći na ulici. Tvrdio je da je upravo tamo – i u bezbrojnim rehabilitacijskim klinikama u koje su ga roditelji slali – pronašao pravo zajedništvo.

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Rođen je u hollywoodskoj kraljevskoj obitelji, tijekom svog vrhunca 1980-ih i 1990-ih njegov je otac glumio u filmovima poput ''Bullets Over Broadway'' i ''Sleepless in Seattle'', kao i režirao filmove ''Stand By Me'' i ''Misery''.

Pogledaji ovo Celebrity Četrdeset godina na sceni: Miroslav Škoro uoči velikog slavlja o obitelji, domoljublju i pjesmama koje traju

Robov otac, Carl Reiner, bio je nagrađivani komični glumac, dok je njegova majka Estelle Lebost bila pjevačica koja je izgovorila nezaboravnu rečenicu ''Uzet ću isto što i ona'' u sceni delikatesne trgovine u sinovom hitu iz 1989. ''Kad je Harry sreo Sally''.

Rob i Michele osnovali su Zakladu I Am Your Child 1997. godine, nacionalnu inicijativu za rani razvoj djece, a potom 2004. i Parents’ Action For Children, dobrotvornu organizaciju sa sličnim naglaskom na edukaciju roditelja.

Kasnije su priznali da su, dok su se zalagali za bolju podršku drugoj djeci, propuštali shvatiti dubinu problema vlastitog sina.

Drugi su, međutim, tvrdili da je Nick bio samosažaljivi razmaženi derište čiji su ispadi bijesa bili previše tolerirani od strane roditelja, na bijes njegove braće i sestara. Obiteljski prijatelj rekao je Daily Mailu da je Nick bio neugodan prisutnik u kući, stalno je zaudarao na kanabis i znoj, a roditelji su ga jedva mogli nagovoriti da pozdravi posjetitelje.

Reiner je rekao da je u svoju prvu kliniku za odvikavanje od droga poslan na 15. rođendan te da je imao najmanje još 17 boravaka u takvim ustanovama dok su mu roditelji pokušavali pronaći svaki mogući tretman.

Rob Reiner - 1 Foto: Afp

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Kad oni nisu djelovali i kad je došao do točke u kojoj je odbio vratiti se na rehabilitaciju, morao je krenuti svojim putem.

''Bio sam beskućnik u Maineu. Bio sam beskućnik u New Jerseyju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Provodiš noći na ulici. Provodiš tjedne na ulici. Nije bilo zabavno'', rekao je u intervjuu 2016.

''Ako sam to htio raditi na svoj način i ne ići u programe koje su oni predlagali, morao sam biti beskućnik.''

Reiner je jednom rekao časopisu People: ''To me učinilo onim što sam danas, suočavanje s tim stvarima. Upoznao sam ludo sjajne ljude, potpuno izvan svog elementa. Sada sam već jako dugo kod kuće i nekako sam se ponovno naviknuo na život u LA-u i na to da sam oko svoje obitelji. Ali bilo je puno mračnih godina.''

Intervju je dao kako bi promovirao poluautobiografski film ''Being Charlie'', koji je snimio sa svojim ocem, a koji je očito bio nadahnut njegovom ovisnošću i napetošću koju je ona unosila u njihov odnos.

Pogledaji ovo Celebrity Mia Kovačić o večeri koja spašava živote već 20 godina: ''Osjećaj je uvijek gorko-sladak''

Film – koji je Rob režirao, a Nick suautor – govori o Charlieju, mladom ovisniku o drogama koji je stalno ulazio i izlazio iz rehabilitacije, a čiji je otac slavni glumac posramljen njegovim ponašanjem. Charlie zamjera roditeljima ono što vidi kao grub način na koji se odnose prema njegovoj ovisnosti, no film završava pomirenjem oca i sina.

Rob, koji je priznao da on i Michele nisu slušali kada im je sin govorio da rehabilitacija za njega ne funkcionira, rekao je da mu je snimanje filma pomoglo da bolje razumije Nicka i na kraju postane bolji otac. Nick je priznao da se u mladosti nije dobro povezao s ocem te je rekao da ga je rad na filmu Being Charlie učinio da se osjeća bliže njemu. Godine 2016. Nick je Davidu Manheimu, voditelju podcasta o ovisnosti, rekao da se drogama okrenuo dijelom kako bi se nosio sa slavom svoje obitelji.

''Nikada se nisam htio identificirati s ocem, s novcem ili s time da me se procjenjuje po tim stvarima. To mi je neugodno'', rekao je jednom.

Galerija 13 13 13 13 13

Rob je rekao da suosjeća s borbom svoga sina sa slavom, jer je i sam prošao kroz to sa svojim ocem, iako je priznao da se nikada nije okrenuo drogama. Nick je inzistirao da mu ne smeta otkrivati toliko toga o sebi, ali ga je boljelo što su ga optuživali da je razmaženo, bijelo, bogato dijete. Drugi su, međutim, tvrdili da je upravo to bio.

Erik Aude, kaskader na filmu ''Being Charlie'', rekao je za New York Post da su otac i sin imali barem jednu žestoku svađu tijekom snimanja filma te da je potonji bio ''nepo-beba'', razmaženo dijete do srži.

Rekao je da je, iz perspektive sina, njegov otac – koji je besplatno pružao svoje usluge i kontakte za sinov film – bio netko tko ne može ništa napraviti kako treba.

Nick je priznao da je jednom pretrpio srčani udar u avionu zbog uporabe kokaina i probudio se u bolnici. U drugoj prilici bacio je kamen kroz prozor rehabilitacijskog centra kako bi uvjerio osoblje da mu trebaju lijekovi.

Rob Reiner - 9 Foto: Afp

Rob i Michele Reiner i Bruce Willis Foto: Afp

Prije nekoliko mjeseci svjedoci su rekli da je Nick počeo vikati na oca u jednom otmjenom restoranu u Santa Monici, Giorgio Baldi.

Nažalost, čini se da, iako je film koji su zajedno snimili imao sretan završetak, otac i sin nikada nisu uspjeli razriješiti svoje razlike u stvarnom životu.

Nicka na sudu brani jedan od najpoznatijih odvjetnika Hollywooda, o kome je riječ pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV