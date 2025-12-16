Objavljeni novi stravični detalji o smrti redatelja i supruge, sin tu večer krvav stigao u hotel

Istraga tragičnog događaja koji je potresao obitelj poznatog holivudskog redatelja postupno otkriva uznemirujuće okolnosti koje su prethodile zločinu.

Slavni redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer Reiner pronađeni su mrtvi u svojoj luksuznoj vili u Brentwoodu, a policija je za njihovu smrt kao odgovornog navela njihova sina Nicka Reinera, koji je ubrzo uhićen u Los Angelesu.

Daily Mail sada je objavio nove stravične detalje o slučaju koji je potresao Hollywood.

Rob Reiner - 8 Foto: Afp

Naime, Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su u krevetu s prerezanim grlima i moguće je da su spavali kada su ubijeni, tvrdi izvor blizak istrazi za Daily Mail.

Taj stravičan detalj mogao bi pomoći u utvrđivanju vremenskog slijeda ubojstava, zbog kojih je uhićen njihov problematični 32-godišnji sin Nick. Trenutak uhićenja pogledajte OVDJE.

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Reineri su umrli negdje između subotnje večeri — kada je Nick viđen kako se ponaša nepredvidivo i glasno se svađa sa svojim roditeljima na božićnoj zabavi Conana O’Briena — i oko 15:30 u nedjelju, kada je njihova kći Romy navodno nazvala hitnu službu 911 nakon što je otkrila njihova tijela u obiteljskoj vili u Los Angelesu.

''Mogao je to učiniti nedugo nakon što su svi otišli kući, što znači da je došao tamo i prerezao im grla usred noći. Bili su u krevetu kada se to dogodilo'', tvrdi izvor.

Policijska uprava Los Angelesa zasad nije službeno potvrdila nikakve detalje o tome gdje su u kući pronađena tijela Reinera.

Rob Reiner - 10 Foto: Afp

Rob Reiner - 12 Foto: Afp

TMZ je prvi izvijestio da je Reiner (78) imao vrlo glasnu svađu sa svojim sinom na O’Brienovoj blagdanskoj zabavi u subotu navečer, nakon čega su legendarni filmski redatelj i njegova supruga otišli.

Jedan sudionik zabave rekao je za magazin People da je ''Nick sve plašio, ponašao se ludo i stalno pitao ljude jesu li poznati''.

Roditelje je mrtve pronašla kći Romy koja je odmah obavijestila policiju i bliske obiteljske prijatelje. Među prvima u dom Reinera stigli su dugogodišnji prijatelji Billy Crystal i njegova supruga Janice, vidno potreseni tragedijom.

Romy Reiner Foto: Afp

Nick se, navodno, samo nekoliko sati nakon žestoke obiteljske svađe na blagdanskoj zabavi kod Conana O’Briena prijavio u hotel u Santa Monici. Osoblje je ondje pronašlo tuš pun krvi, tragove koji su vodili s kreveta te prozor prekriven plahtama. Svjedoci su izjavili da je Nick izgledao dezorijentirano i da se nikada nije odjavio iz hotela.

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Sam Nick u prijašnjim je intervjuima otvoreno govorio o dugogodišnjoj borbi s drogama, višestrukim rehabilitacijama i razdobljima beskućništva. Njegovi roditelji prije su priznali da su se osjećali bespomoćno i da su u nekim trenucima pogriješili oslanjajući se isključivo na savjete stručnjaka umjesto da slušaju vlastitog sina.

Nakon razdoblja trijeznosti Nick i njegov otac zajedno su radili na poluautobiografskom filmu "Being Charlie", koji je tematizirao upravo odnos oca i sina te razornu moć ovisnosti nad obitelji. Film je u to vrijeme bio viđen kao pokušaj iscjeljenja i pomirenja.

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Rob Reiner obitelj - 3 Foto: Profimedia

Smrt Roba Reinera, redatelja kultnih filmova poput "Kad je Harry sreo Sally", "Ostani uz mene", "The Princess Bride" i "Malo dobrih ljudi", duboko je pogodila filmsku industriju. Brojni kolege i prijatelji opraštaju se od autora koji je obilježio nekoliko desetljeća Hollywooda.

Reiner je zbog supruge Michelle promijenio kraj filma "Kad je Harry upoznao Sally", o čemu više pročitajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

Kako je "Kad je Harry sreo Sally" postao hit, pročitajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Tko su sestre Martine Tomčić? Pohvalila se čime se bavi jedna od njih!