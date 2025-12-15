Tko je sin slavnog redatelja koji je osumnjičen za monstruozan čin?

Sin slavnog redatelja ima burnu prošlost obilježenu ovisnošću i godinama provedenim na ulici.

Slavni redatelj i glumac Rob Reiner te njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a policija slučaj istražuje kao dvostruko ubojstvo.

Rob Reiner - 1 Foto: Afp

Kako prenosi People, njihova tijela pronašla je kćer Romy, a sin Nick je uhićen zbog sumnje za ubojsvo roditelja.

Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp

Već je otprije poznato da je u životu imao problema.

Nick je u intervjuu za People iz 2016. godine govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, koja je u jednom razdoblju dovela do toga da postane beskućnik. Tada je otkrio kako je prvi put na rehabilitaciji sa samo 15 godina, a do 22. godine prošao je kroz čak 17 rehabilitacijskih centara.

Nick Reiner Foto: Profimedia

"Ako sam to želio učiniti na svoj način i nisam htio ići na programe koje su predlagali, onda sam morao biti beskućnik", ispričao je.

''Bio sam beskućnik u Maineu. Bio sam beskućnik u New Jerseyju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Noći sam provodio na ulici. Tjedne sam provodio na ulici. Nije bilo zabavno'', dodao je.

Nick je za People rekao da su godine njegove ovisnosti poslužile kao temelj za poluautobiografski film ''Being Charlie'', čiji je bio suautor.

''To nije moj život, ali bio sam na mnogim od tih mjesta, tako da sam imao mnogo tih priča'', rekao je svojedobno.

Rob Reiner obitelj - 3 Foto: Profimedia

Naglasio je tada i da ga je težak put oblikovao u osobu kakva je postao.

''To me oblikovalo kao osobu kakva sam postao, jer sam morao proći kroz sve to. Upoznao sam nevjerojatne, lude ljude, potpuno izvan mog svijeta. Nakon svega, ponovno sam kod kuće i ponovno sam se privikavao na život u Los Angelesu i na obitelj oko sebe. Ali bilo je tu puno mračnih godina'', ispričao je tada za strane medije.

Rob Reiner - 10 Foto: Afp

