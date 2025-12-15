Tko je bio redatelj koji je pronađen mrtav sa suprugom u njihovoj kući?

Rob Reiner bio je jedan od najutjecajnijih američkih filmskih autora svoje generacije, redatelj i glumac čija je karijera obilježila desetljeća televizije i filma, a čiji su radovi poput filma ''Kako je Harry sreo Sally'' postali trajni dio svjetske pop-kulture.

Slavni svjetski redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer pronađeni su mrtvi u svom domu, a policija slučaj istražuje kao dvostruko ubojstvo.

Policija je u nedjelju navečer potvrdila da tijela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Reineru i njegovoj supruzi. Prema izvorima iz policije, tijela bračnog para pronađena su s ozljedama koje upućuju na ubode nožem.

Glasnogovornik Reinerove obitelji naknadno je potvrdio njihovu smrt.

''S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera'', poručili su.

''Slomljeni smo ovom iznenadnom tragedijom i molimo za privatnost u ovom nevjerojatno teškom trenutku.''

Tko je bio Rob Reiner?

Rob Reiner bio je i ostao jedna od najvažnijih figura američke filmske i televizijske industrije druge polovice 20. stoljeća. Njegov životni put spoj je snažnog obiteljskog nasljeđa, osobne borbe za vlastiti identitet i iznimne profesionalne karijere, koja je oblikovala popularnu kulturu.

Rob je rođen 6. ožujka 1947. godine u New Yorku kao Robert Norman Reiner. Odrastao je u obitelji u kojoj je humor bio svakodnevica. Njegov otac Carl Reiner bio je legendarni komičar, scenarist i redatelj, dok je majka Estelle Reiner bila glumica. Takvo okruženje rano ga je izložilo svijetu televizije, filma i satire.

Iako mu je obiteljsko prezime otvorilo vrata industrije, Rob je često isticao da je godinama pokušavao izaći iz sjene slavnog oca i dokazati se vlastitim radom.

Širu javnost Reiner je prvi put osvojio kao glumac početkom 1970-ih. Njegova najpoznatija uloga bila je Mike ''Meathead'' Stivic u kultnoj seriji ''All in the Family''. Lik liberalnog, obrazovanog mladića u stalnom sukobu s konzervativnim tastom Archiejem Bunkerom postao je simbol tadašnjih društvenih podjela u Americi.

Serija je trajala gotovo desetljeće, a Reiner je za svoju glumu dobio dvije nominacije za nagradu Emmy. Upravo u tom razdoblju počeo se sve više zanimati za rad iza kamere.

Sredinom 1980-ih Rob Reiner započeo je redateljsku karijeru koja će ga učiniti jednim od najuspješnijih holivudskih autora svog vremena. Njegov film ''This Is Spinal Tap'' (1984.) postao je kultna satira glazbene industrije i jedan od najutjecajnijih mockumentaryja u povijesti filma.

Uslijedio je niz filmova koji su obilježili popularnu kulturu: ''The Princess Bride'', ''When Harry Met Sally…'', ''Misery'', ''A Few Good Men''.

''Kad je Harry sreo Sally'' ("When Harry Met Sally...", 1989.) jedan je od najpoznatijih i najutjecajnijih romantičnih filmova svih vremena. Film je režirao Rob Reiner, prema scenariju legendarne Nore Ephron, a u glavnim ulogama pojavljuju se Billy Crystal i Meg Ryan.

Radnja prati Harryja i Sally tijekom razdoblja od dvanaest godina, od njihova prvog susreta nakon fakulteta do ponovnih susreta, koji postupno prerastaju iz prijateljstva u ljubav.

''Kad je Harry sreo Sally'' doživio je velik uspjeh kod publike i kritike te je s vremenom stekao status bezvremenskog klasika. Film je redefinirao žanr romantične komedije, utjecao na brojne kasnije filmove i serije te se i danas smatra jednim od najboljih i najiskrenijih prikaza ljubavnih odnosa na filmu.

U razdoblju od samo nekoliko godina Reiner je dokazao rijetku sposobnost da uspješno režira filmove potpuno različitih žanrova, od komedije i romantike do trilera i drame.

Osim kao redatelj, Reiner se afirmirao i kao producent. Bio je suosnivač produkcijske kuće Castle Rock Entertainment, koja je stajala iza nekih od najuspješnijih filmskih i televizijskih projekata, uključujući seriju "Seinfeld". Taj poslovni potez dodatno je učvrstio njegov utjecaj u industriji.

Rob Reiner bio je dvaput u braku. Njegova prva supruga bila je redateljica Penny Marshall, s kojom ima kćer Tracy Reiner. Od 1989. godine u braku je s Michele Singer, s kojom ima troje djece, Jakea, Nicka i Romy.

Reiner je tijekom života bio poznat i po snažnom političkom angažmanu. Otvoreno je zastupao liberalne stavove, sudjelovao u javnim raspravama i osnivao organizacije posvećene građanskim pravima, obrazovanju i demokraciji. Njegov aktivizam bio je jednako vidljiv kao i njegov umjetnički rad.

Rob Reiner ostavio je dubok trag u filmskoj i televizijskoj povijesti. Njegova djela i danas žive kroz citate, scene i filmove, koje nove generacije iznova otkrivaju. Bio je autor koji je znao spojiti inteligentni humor, emociju i društveni komentar – i time postao jedno od nezaobilaznih imena američke zabavne industrije.

