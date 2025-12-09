Kad zamijene talente: Kemijska izdaje Ivonu, a Elvedinu nestaje vremena da dovrši portret

Kako se kandidati Supertalenta snalaze kad ih stavimo u tuđe cipele? Otkrijte to ove sezone u zabavnim izazovima Talent Swap by SPAR! Prvi na redu su Elvedin Hegić i Ivona Dragičević. Njihova razmjena vještina pretvorila se u pravi mali šou.

Ivona, inače prvi zlatni gumb ove sezone i jedinstvena ambideksterica koja istovremeno crta rukama i nogama, pokušala je ući u svijet magije. Dobila je zadatak izvesti jednostavan trik nestanka novčića, ali pokazalo se da trik i nije baš tako jednostavan kad kemijska ne želi slušati.

Elvedin Foto: Nova Studio/Karlo Klasić

S druge strane Elvedin, poznat po svom šarmu i duhovitim iluzijama, dobio je zadatak nacrtati Ivonu. Ona ga je poštedjela i nije ga natjerala da crta nogama, već samo rukama. I dok je ona uživala u svojim omiljenim SPAR grickalicama, Elvedin je pokušavao pobijediti u izazovu.

Ivona Foto: Nova Studio/Karlo Klasić

Zašto je Ivona trebala intervenirati u Elvedinov crtež i tko se bolje snašao u izazovu, pogledajte u videu.