Od djevojčice sa Sljemena do svjetske legende: Prije 20 godina zbog Janice je plakala cijela Hrvatska

Na današnji dan jedna od najvećih sportskih ikona koje je Hrvatska ikada imala slavi rođendan, Janica Kostelić danas puni 44 godine.

Janica Kostelić ime je koje je zauvijek promijenilo hrvatski sport i upisalo se zlatnim slovima u povijest svjetskog skijanja. Njezina životna priča nije samo priča o medaljama i pobjedama, već o odricanju, obitelji, borbi s vlastitim granicama i tihoj snazi jedne iznimne žene.

Janica Kostelić rođena je 5. siječnja 1982. godine u Zagrebu. Odrasla je u obitelji u kojoj je sport bio svakodnevica, ali i ozbiljna obaveza. Otac Ante Kostelić, bivši rukometaš i trener osebujnog pristupa, od ranih je dana uočio potencijal svoje djece – Janice i mlađeg brata Ivice Kostelića.

Njihovo djetinjstvo bilo je daleko od uobičajenog. Dok su se druga djeca igrala, Janica je sate provodila trenirajući – na Sljemenu, u Austriji, Italiji i drugim skijalištima, često u skromnim uvjetima. Upravo ta kombinacija strogog treninga, obiteljske povezanosti i vjere u uspjeh stvorila je temelje za ono što će uslijediti.

Već kao juniorka Janica je pokazivala izniman talent, a vrlo brzo probila se i na svjetsku skijašku scenu. Posebnost njezine karijere bila je nevjerojatna svestranost – rijetko viđena u alpskom skijanju. Dok su se mnoge skijašice specijalizirale za jednu disciplinu, Janica je ravnopravno osvajala postolja u slalomu, veleslalomu, superveleslalomu, spustu i kombinaciji.

Vrhunac karijere dogodio se na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju 2002. godine, gdje je Janica ostvarila povijesni uspjeh osvojivši: tri zlatne medalje (slalom, veleslalom, kombinacija), jednu srebrnu medalju (superveleslalom).

Time je postala najuspješnija skijašica jednih Zimskih olimpijskih igara, ali i sportašica koja je Hrvatsku prvi put lansirala u sami vrh zimskih sportova.

Janica Kostelić bila je jednako impresivna i u Svjetskom kupu, gdje je: tri puta osvojila Veliki kristalni globus (2001., 2003., 2006.), osvojila pet naslova svjetske prvakinje, skupila niz malih kristalnih globusa u tehničkim disciplinama.

Njezine vožnje bile su sinonim za savršenu tehniku, iznimnu hrabrost i mentalnu stabilnost. Stručnjaci su često isticali da Janica pobjeđuje ne samo talentom, već i inteligencijom na stazi – znala je riskirati kad treba i sačuvati prednost kad je bilo najvažnije.

A vožnja koju svi pamte dogodila se prije točno 20 godina, na njen rođendan. Tog 5. siječnja 2006. godine, unatoč problemima u drugoj vožnji, bez štapa i rukavice, uspjela je s velikim zaostatkom s početka utrke doći do postolja i osvojiti treće mjesto. Scena u kojoj juri niz Sljeme dok baklje svijetle u publici ostala je zauvijek zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti skijanja, ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu.

Iza blistavih uspjeha krila se i teška strana karijere. Janicu su kroz godine pratile brojne ozljede – koljena, leđa, problemi sa štitnjačom i opća iscrpljenost organizma. Imala je više operacija i dugih pauza, a povratci su često izgledali gotovo nemogući.

No upravo su ti povratci dodatno učvrstili njezin legendarni status. Svaki put kada bi se vratila na stazu, činila je to jača i odlučnija, dokazujući iznimnu psihičku snagu.

Nakon osvajanja još jednog olimpijskog zlata u Torinu 2006. godine, Janica je 2007. objavila kraj profesionalne karijere. Imala je tek 25 godina, ali iza sebe već karijeru kakvu mnogi ne ostvare ni u dvostruko duljem vremenu.

Za razliku od sportske slave, Janica Kostelić privatni život oduvijek drži podalje od reflektora. Poznata je po tome da rijetko daje intervjue i izbjegava medijsku pozornost. Javnosti je poznato da ima dvoje djece, ali nikad nije otkrila tko im je otac.

Četverostruka olimpijska pobjednica i peterostruka svjetska prvakinja u alpskom skijanju uspješno je zatajila i vijest o prvoj trudnoći te ju je podijelila samo s najbližim članovima obitelji i prijateljima, a sina Oskara rodila je 1. siječnja 2019. u Zagrebu, nakon čega se povukla iz javnosti. Godine 2023. rodila je drugo dijete, za kojeg se pretpostavlja da mu je otac partner s kojim je trenutno, a koji se zove kao i njen brat - Ivica. Kako njen partner izgleda pogledajte OVDJE.

Nakon završetka natjecateljske karijere, Janica se nije povukla iz javnog života. Radila je kao pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gdje se bavila razvojem sporta i mladih sportaša. Također je aktivna članica Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), što savršeno odražava njezinu ljubav prema prirodi, planinama i pomaganju drugima.

Za Hrvatsku i svijet sporta, Janica Kostelić ostaje neponovljiva legenda, žena koja je tiho, ali nepovratno promijenila povijest.

Nedavno je Janica priznala tajnu iz karijere koju tada nije otkrila čak ni obitelji, o čemu je riječ pogledajte OVDJE.

A znate li da Ivica i Janica imaju i polusestru, koja živi u Engleskoj? Više o njoj saznajte OVDJE.

