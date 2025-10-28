Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''

Janica Kostelić gostovala je u emisiji Slavena Bilića ''Neuspjeh prvaka'' te otkrila kako je već na početku svoje zadnje sezone znala da više neće stati na skije.

Janica Kostelić već je nekoliko godina u mirovini, a zbog uspjeha koji je ostvarila tijekom svoje skijaške karijere ostvarila je jednu od najboljih karijera na svijetu.

Gostujući kod Slavena Bilića u emisiji ''Neuspjeh prvaka'', Janica je otkrila kako je tu odluku o umirovljenju donijela jer je željela uživati u svakom trenutku.

Na Bilićevo pitanje je li ikada zažalila zbog te odluke, Janica je jasno rekla - ''Ne''.

''Nikad nisam razmišljala. Ta odluka vama je došla tako. Meni nije. Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijat, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovak, osoba koja previše ne voli ni pričat, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju. Željela sam to napravit na svoj način jer kad netko zna da ćeš ti sada na kraju sezone otić, onda doslovno na svakom intervjuu tebe pitaju: ‘Pa znate, ovo ti je jedna od zadnjih utrka, pa kako ćete se vi s tim nositi?’ To je nepotrebno. Ja sam jednostavno željela uživati u toj cijeloj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. Doslovno nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata, ni trener…'', priznala je.

