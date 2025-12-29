Znate li koliko vlasnica pjesme stare 40 godina zarađuje otkako se pojavila u hit-seriji?

Pjesma ''Running Up That Hill'' iz serije ''Stranger Things'' donijela je Kate Bush pravo bogatstvo.

Glazbenica Kate Bush ostvarila je zaradu iz snova – čak 12,6 milijuna eura – zahvaljujući ponovnoj popularnosti svog kultnog hita ''Running Up That Hill''. Pjesma iz 1985. doživjela je renesansu zahvaljujući hit-seriji ''Stranger Things'', gdje je postala ključna glazbena kulisa, a sudeći prema najavama – čeka je još jedan veliki povratak, piše Daily Mail.

Naime, pjesma će se ponovno pojaviti u finalu serije koje se prikazuje na Staru godinu, što će glazbenici osigurati još jedan bogat honorar, čak 40 godina nakon što je pjesma prvi put izašla.

Prilikom prve pojave u seriji 2022., ''Running Up That Hill'' postao je najprodavaniji singl godine diljem svijeta, prema Billboardu, a tada je objavljeno da je Bush zaradila oko 2,22 milijuna eura od streaminga.

Ipak, podaci o poslovanju njezine izdavačke tvrtke ''Noble & Brite'' pokazuju da je to bio tek početak. Vrijednost imovine skočila je s 2,46 milijuna eura na čak 15 milijuna eura – što u prosjeku iznosi više od 11.000 eura dnevno.

Glazbenica, poznata po svojoj povučenosti, komentirala je ogroman uspjeh u intervjuu za BBC-jev Woman's Hour.

''To je tako sjajna serija, mislila sam da će pjesma privući malo pažnje. Ali nikada nisam mogla zamisliti da će biti ovako nešto. Zaista je nevjerojatno… prilično šokantno, zar ne?'', rekla je svojedobno.

U spomnutoj seriji, ''Running Up That Hill'' omiljena je pjesma tinejdžerice Max Mayfield i daje joj snagu da se bori protiv demona.

Za razliku od većine izvođača njezine generacije, 67-godišnja Kate Bush zadržala je autorska i izvođačka prava na svoje pjesme, zbog čega svaka reprodukcija ide direktno na njezin račun. I to se – očito – itekako isplatilo.

