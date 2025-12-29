Bombe! Mišići zgodnog glumca melem su za oči, a njegova supruga tek ostavlja bez daha

Mark Wahlberg i Rhea Durham zapalili su plažu na Barbadosu isklesanim tijelima.

Američki glumac Mark Wahlberg i njegova supruga, bivši model Rhea Durham, uživaju u odmoru na Barbadosu, a svojim su izgledom ponovno privukli poglede.

Fotografirani su u opuštenoj šetnji uz more, a teško je povjerovati da Mark ima 54 godine, dok Rhea sa svojih 47 izgleda besprijekorno.

Mark Wahlberg, Rhea Durham Foto: Profimedia

Na fotografijama koje su obišle svjetske medije, Mark pokazuje mišićavu figuru u tamnim kupaćim hlačama i sunčanim naočalama, dok je Rhea zablistala u jednostavnom, ali efektom mint zelenom jednodijelnom kupaćem kostimu koji je istaknuo njezinu vitku liniju.

Barbados je već godinama omiljena destinacija holivudskih zvijezda, a Wahlbergovi su još jednom pokazali zašto su jedan od najskladnijih parova s crvenog tepiha – i izvan njega.

