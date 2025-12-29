Ovaj spetakl će se još dugo pamtiti: Kostim srpske zvijezde bio je sve samo ne običan

Maya Berović privukla je pažnju na svom koncertu u jednom restoranu kostimom koji je podsjećao na plamen.

Koncert Maye Berović u restoranu Nacionalna klasa pretvorio se u pravi glazbeno-vizualni spektakl koji će publika još dugo pamtiti. Regionalna zvijezda priredila je večer punu energije, emocija i hitova, potvrdivši još jednom status jedne od najtraženijih izvođačica na ovim prostorima.

Posebnu pažnju privukao je Mayin scenski kostim, koji je bio oblikovan poput vatre. Haljina u snažnim crvenim i narančastim tonovima, s dinamičnim linijama koje su podsjećale na plamen u pokretu, savršeno je naglasila njezinu figuru i scenski temperament.

Upečatljiv styling dodatno je pojačao dojam moći i samopouzdanja, a Maya je na pozornici doslovno "gorjela", kako izgledom tako i energijom kojom je osvajala publiku.

Atmosfera u restoranu Nacionalna klasa bila je užarena. Publika je pjevala uglas, plesala i uživala u svakom trenutku nastupa, a intiman prostor omogućio je pjevačici blisku interakciju s publikom, što je koncertu dalo posebnu emociju i autentičnost.

Osim što je oduševila nastupom i stylingom, Maya Berović posljednjih mjeseci privlači pažnju i svojom linijom, o čemu je i sama otvoreno govorila.

"Smršavila sam pet kilograma, koji su mi nedostajali kako bih imala idealnu formu. U tome sam uspjela jer sam ustrajna. Moj jedini grijeh su slatkiši. Baš mi fale! Ipak, već nekoliko mjeseci uspješno odolijevam da ne pojedem ništa slatko. Nikad mi se nije dogodilo da imam deset kilograma viška, jer znam kada treba stati dok jedem, ali sam često išla nekoliko kilograma gore-dole. Zato sam izolaciju iskoristila da se posvetim sebi. Osim specijalnog režima prehrane, vježbala sam mnogo više", otkrila je Maya.

Koncert u Nacionalnoj klasi još je jednom pokazao da Maya Berović savršeno spaja snažan vokal, besprijekoran izgled i karizmu koja publiku ostavlja bez daha.

