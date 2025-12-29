Pretraži
kao vatra!

Ovaj spetakl će se još dugo pamtiti: Kostim srpske zvijezde bio je sve samo ne običan

Piše E.G., Danas @ 09:20 Celebrity komentari
Maya Berović - 3 Maya Berović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Maya Berović privukla je pažnju na svom koncertu u jednom restoranu kostimom koji je podsjećao na plamen.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Maya Berović u neobičnom kostimu održala koncert
kao vatra!
Ovaj spetakl će se još dugo pamtiti: Kostim srpske zvijezde bio je sve samo ne običan
Kako danas izgleda kći Ive Majoli?
već joj je 19 godina!
Kako danas izgleda kći Ive Majoli? Zna se u kakvom je odnosu s ocem koji medije izbjegava
Franka Batelić Ćorluka otišla u New York
snježna oluja nije ih omela
Franka i Ćorluka javili se iz snijegom zatrpanog New Yorka, gledali su predstavu s legendarnim glumcem
Severina seli u luksuznu vilu u Zagrebu
novi početak
Severina kupila vilu iz snova! Pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena
Gdje je danas preslatki Ralphie iz filma ''A Christmas Story'', Peter Billingsley?
ima 54 godine
Pogledajte kako danas izgleda ovaj plavooki dječak iz božićnog klasika!
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni
spektakl u zagrebu
Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
Mirko i Iva Alilović bili na koncertu Thompsona u Areni Zagreb
''kad domovina venama poteče...''
Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
Raste broj oboljelih od gripe
Intenzivno širenje
Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
Trubači diljem Hrvatske suočavali se sa zabranama
Zabrane i ukusi
Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Znanstvenici upozoravaju
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
Talk pod povećalom
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
zabava
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Bravo!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
tech
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
sport
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
ALI, OČEKIVANE VIJESTI
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
Pomlađena Hrvatska srušila Makedoniju u prvom krugu priprema za Europsko prvenstvo
Bravo!
Pomlađena Hrvatska oduševila na početku priprema za EP: Briljiralo neočekivano ime
tv
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
STRES!
Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
lifestyle
Ženska imena inspirirana bojama
Lijepa i zvučna
10 prekrasnih imena za djevojčice koja su inspirirana – bojama
Zagreb špica: Longchamp Le Pliage torba u street style izdanju
KULTNI MODEL
Šik djevojka s obožavanom torbom koju u Zagrebu viđamo na svakom koraku
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
ALI, OČEKIVANE VIJESTI
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene