Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke

Alen Vitasović raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom rijetkih fotografija svoje djece.

Glazbenik Alen Vitasović na društvenim se mrežama pohvalio svojom djecom.

Naime, podijelio je njihove rijetke fotografije uz nekoliko emotivnih riječi.

Alen Vitasović Foto: Dancing Bear PR

''Mia i Ivan Vitasović. Moja sreća i snaga'', napisao je na Facebooku.

Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Imaš prekrasnu djecu'', ''Budi ponosan, to je najveće bogatstvo'', ''Stvarno su predivni. Za njih vrijedi živjeti i boriti se'', ''Prekrasni'', ''Lijepi ljudi'', dio je komentara.

Vitrasović je djecu dobio s prvom suprugom Sandrom, od koje se razveo 2016. nakon 21 godine braka.

Alen Vitasović Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

Drugi put se oženio za 25 godina mlađu Eleonoru na intimnoj ceremoniji, no i tom braku nedavno je došao kraj. Više o tome pisali smo OVDJE.

Alen Vitasović - 1 Foto: In Magazin

Inače, o borbi s alkoholom danas govori otvoreno, svjestan da je to bilo jedno od najtežih poglavlja u njegovu životu, a što je rekao za naš IN magazin, pogledajte u prilogu OVDJE.

Alen Vitasović - 1 Foto: In Magazin

