Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''

Potvrđen je razvod Alena Vitasovića i supruge Eleonore, pjevač se dugo nadao da će se pomiriti.

Naš pjevač Alen Vitasović razveo se od supruge Eleonore.

Slobodna Dalmacija piše da su dobili informacije s pulskog Općinskog suda da su se Vitasović i Eleonora, koja je više od 20 godina mlađa od njega, razveli još u rujnu prošle godine.

Riječ je o sporazumnom razvodu koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod.

"Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život", rekao je Vitasović za Slobodnu.

U lipnju ove godine Alen je za medije rekao da su se samo ''razišli'', a nadao se kako će se pomiriti.

''Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna.''

No, do pomirbe nije došlo.

Alen Vitasović i Eleonora vjenčali su se 2022. godine, a na intimnoj ceremoniji pojavili su se samo najbliži. Eleonora je pjevaču bila druga supruga.

Eleonora je glumila u njegovom spotu, a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Prije nje, Vitasović je više od dva desetljeća bio u braku sa Sandrom, s kojom ima dvoje djece – sina Ivana i kćer Miju.

2015. godine počela su se pojavljivati šuškanja o problemima u braku, a iako su tada pokušali zadržati privatnost, razlaz se s vremenom potvrdio.

Alen Vitasović 2023. borio se za život, njegovu ispovijest pogledajte OVDJE.

