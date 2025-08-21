Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''

Potvrđen je razvod Alena Vitasovića i supruge Eleonore, pjevač se dugo nadao da će se pomiriti.
Slobodna Dalmacija piše da su dobili informacije s pulskog Općinskog suda da su se Vitasović i Eleonora, koja je više od 20 godina mlađa od njega, razveli još u rujnu prošle godine.
Alen Vitasović - 1 Foto: In Magazin
Riječ je o sporazumnom razvodu koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod.
"Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život", rekao je Vitasović za Slobodnu.
U lipnju ove godine Alen je za medije rekao da su se samo ''razišli'', a nadao se kako će se pomiriti.
Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/Pixsell
''Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna.''
No, do pomirbe nije došlo.
Alen Vitasović i Eleonora vjenčali su se 2022. godine, a na intimnoj ceremoniji pojavili su se samo najbliži. Eleonora je pjevaču bila druga supruga.
Eleonora je glumila u njegovom spotu, a kako izgleda pogledajte u nastavku.
Prije nje, Vitasović je više od dva desetljeća bio u braku sa Sandrom, s kojom ima dvoje djece – sina Ivana i kćer Miju.
2015. godine počela su se pojavljivati šuškanja o problemima u braku, a iako su tada pokušali zadržati privatnost, razlaz se s vremenom potvrdio.
Alen Vitasović 2023. borio se za život, njegovu ispovijest pogledajte OVDJE.
In Magazin: Alen Vitasović - 4 Foto: In Magazin
Alen Vitasović Foto: In Magazin
