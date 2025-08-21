Franka Batelić iz vinograda Ćorluki poslala poruku koja je nasmijala pratitelje!

Franka Batelić i Vedran Ćorluka uživaju u Toskani, a pjevačica je pratiteljima pokazala romantične kadrove iz vinograda.
"Hvala, Vedrane, na fotki u Televisia Presenta stilu u vinogradima Toskane jer ja, kao i inače ljeti, u galeriji imam isključivo slike mora, djece i hrane. Par dana u Firenzi je blago popravilo prosjek, pa se sad nađe i još ponešto... Iako... Uglavnom pretežno hrana. Viva Italia!", napisala je Franka u objavi.
Krajem srpnja par se odmarao na moru sa sinom Viktorom i kćerkicom Gretom, a više pogledajte OVDJE.
Podsjetimo, Franka i Vedran nedavno su obilježili sedam godina braka. Povodom godišnjice otputovali su u Tursku, gdje je Ćorluka objavio fotografiju iz luksuznog hotela. Uz nju je kratko napisao: "Sretna godišnjica", dok je Franka pokazala da su slavlje zasladili tradicionalnom baklavom.
