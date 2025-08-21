Ida Prester jedva obuzdala izrez na haljini, morala je reagirati u hodu!

Ida Prester na Sarajevo Film Festivalu zablistala je u haljini s visokim izrezom koji je jedva obuzdala.

Voditeljica i glazbenica Ida Prester pojavila se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u kombinaciji o kojoj će se sigurno još dugo pričati.

Za tu prigodu odabrala je elegantnu bijelu haljinu s crnim detaljem, no ono što je posebno privuklo pažnju bio je duboki izrez koji se protezao cijelom dužinom noge. Dok je pozirala fotografima, Ida je u nekoliko trenutaka rukom morala diskretno prekriti rizični dio toalete kako haljina ne bi otkrila više nego što je planirala.

Ida Prester - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ida Prester - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Unatoč izazovnom kroju Prester je cijelo vrijeme zračila osmijehom i samouvjerenošću, a njezin stajling dodatno su naglasile crne salonke s remenčićem, koje su cijeloj kombinaciji dale dozu glamura.

Ida Prester - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ida Prester - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

