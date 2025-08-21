Ubojite obline Ronaldove Georgine zasjenile su i blistave dijamante kojima se hvali

Georgina Rodriguez na plaži je pokazala blistave dijamante u uskom kompletu, samo tjedan dana nakon što ju je Cristiano Ronaldo zaprosio.

Georgina Rodriguez podigla je temperaturu nizom seksi fotografija s plaže na kojima je pokazala svoje blistave dijamante.

Zaručnica Cristiana Ronalda pozirala je na obali Crvenog mora u bijelom kompletu koji se stastojao od kratkih hlačica i uskog topa, dok je u pozadini fotografiju krasio spektakularan zalazak sunca.

Slavna WAGsica nije se ustručavala pokazati i raskošni nakit, nakon što ju je prošlog tjedna portugalski nogometaš zaprosio.

Na fotografijama nije nosila impresivni 30-karatni prsten, navodno vrijedan 3 milijuna dolara, kojim ju je Cristiano zaprosio, već drugi veliki dijamant koji je i ranije nosila.

Par je nakon gotovo deset godina veze objavio da će stati pred oltar, a zaruke su potvrdili na Instagramu.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Za prsten je iskeširao malo bogatstvo!

