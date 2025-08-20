Naša vizažistica nije mogla vjerovati: Evo tko je pogledao njezinu transformaciju!

Fanovi Marine Mamić uspjeli su u svom naumu da jednog od najvećih nogometaša svih vremena Cristiana Ronalda dovedu na Instagram naše vizažistice.

Naša najpoznatija vizažistica Marina Mamić još jednom je pokazala svoj nevjerojatni talent, transformiravši se u jednog od najboljih nogometaša u povijesti Cristiana Ronalda.

Talentirana Mamić tijekom objave transformacije je zamolila svoje pratitelje da ga označe kako bi i on mogao vidjeti transformaciju, a to joj se i ostvarilo.

Kako je pokazala u novom videu, Portugalac je vidio njezin video, što ju je oduševilo.

"Ljudi moji, Ronaldo mi je upravo pogledao story", rekla je oduševljena Marina u videu ispod kojeg je stavila dodatan opis: "Neka je i na feedu! Pa ne događa se ovo svaki dan! Hvala svima koji su tagirali Cristiana Ronalda na moju transformaciju! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu.. i to se dogodilo!"

