Naša vizažistica nije mogla vjerovati: Evo tko je pogledao njezinu transformaciju!

Fanovi Marine Mamić uspjeli su u svom naumu da jednog od najvećih nogometaša svih vremena Cristiana Ronalda dovedu na Instagram naše vizažistice.
Talentirana Mamić tijekom objave transformacije je zamolila svoje pratitelje da ga označe kako bi i on mogao vidjeti transformaciju, a to joj se i ostvarilo.
Kako je pokazala u novom videu, Portugalac je vidio njezin video, što ju je oduševilo.
"Ljudi moji, Ronaldo mi je upravo pogledao story", rekla je oduševljena Marina u videu ispod kojeg je stavila dodatan opis: "Neka je i na feedu! Pa ne događa se ovo svaki dan! Hvala svima koji su tagirali Cristiana Ronalda na moju transformaciju! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu.. i to se dogodilo!"
