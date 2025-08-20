Prepoznajete li ovu glumicu? Nekada je bila jedna od najpoznatijih televizijskih mama

Patricia Richardson, koju mnogi prepoznaju po ulozi Jill Taylor u seriji "Sam svoj majstor", vraća se na male ekrane.

Jedna od najpopularnijih humorističnih serija devedesetih "Sam svoj majstor" priprema se za manje okupljanje. Zvijezda serije Tim Allen u drugoj sezoni svoje nove serije "Shifting Gears" dovest će nekoliko kolega iz svoje hit serije, a među njima je i Patricia Richardson, koja je glumila Jill Taylor, suprugu njegovog lika Tima Taylora.

Richardson, koja danas ima 74 godine, gotovo je neprepoznatljiva u odnosu na dane dok je glumila Jill. Umjesto prepoznatljive smeđe kose do ramena s šiškama, danas nosi luksuznu bijelu kosu, a tek rijetko se pojavljuje u javnosti, zbog čega svaka njezina nova fotografija izaziva veliki interes kultne serije.

Patricia Richardson - 2 Foto: Profimedia

Patricia Richardson - 4 Foto: Profimedia

Patricia Richardson - 7 Foto: Profimedia

Poslije serije "Sam svoj majstor", nastupala je u nekolicini serija, a većinom se radilo o epizodnim ulogama. Najduže se zadržala u seriji "Strong Medicine", u kojoj je tri sezone tumačila ulogu dr. Andy Campbell. U privatnom planu je bila udana tri godine te dobila troje djece, no od supruga Rayja Bakera se razvela prije uloge u "Sam svoj majstor".

Ulogom u "Shifting Gears" dobila je priliku za susret s Timom Allenom i to godinu dana nakon što je rekla kako nema interesa reprizirati ulogu Jill, za koju je svojedobno bila nominirana za Emmy, pa čak i optužila Allena da laže ljude o mogućem povratku serije tijekom gostovanja u podcastu "Back to the Best".

Patricia Richardson - 5 Foto: Profimedia

Patricia Richardson - 6 Foto: Profimedia

Patricia Richardson - 3 Foto: Profimedia

"Bilo je čudno, na Twitteru ili negdje drugdje bih čula da javno govori kako svi žele raditi reunion. Ali mene nikad nije pitao, a nije pitao ni Jonathana Taylora Thomasa, koji je glumio Randyja. Jednom sam nazvala Jonathana i pitala ga: "Je li te pitao o ovome?", na što je odgovorio "Ne", pa sam mu rekla: "Zašto onda svima priča da smo svi za to kad nije razgovarao ni s tobom ni sa mnom?" To mi je bilo čudno", ispričala je Richardson.

Osim toga, Richardson je objavila kako nova verzija serije danas ne bi uspjela, jer Zach Ty Bryan, koji je glumio najstarijeg sina Brada, ima problema sa zakonom zbog obiteljskog nasilja, Taran Noah Smith, koji je tumačio ulogu najmlađeg sina Marka, više ni ne glumi, dok se Taylor Thomas posvetio režiranju i pisanju, a Earl Hindman, kojeg se pamti kao susjeda Wilsona, preminuo je 2003. godine.

