Kako izgleda Gršina supruga? Lijepu plavušu pokazao je posebnim povodom

Grgo Šipek Grše na društvenim mrežama pohvalio se fotografijom prelijepe supruge Rafaele Šipek.

Trenutno najpopularniji hrvatski reper Grgo Šipek, umjetničkog imena Grše, na društvenim mrežama oglasio se posebnim povodom.

Njegova supruga Rafaela Šipek slavila je rođendan, a zato je objavio i njenu rijetku fotografiju na društvenim mrežama.

Rafaela Šipek Foto: Instagram

''Sritan rođendan, ljubavi'', napisao je pored njene fotografije s večere.

Grše i Rafaela vjenčali su se u srpnju 2022. godine, a četiri mjeseca kasnije dobili su sina Frana.

In Magazin: Cesarica Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čije li ovo sin? Mama mu je jedna od najvećih zvijezda kultne serije

Rafaela ne voli medijsku pozornost, ima i zaključane društvene mreže, no pred kamere je stala za IN magazin na dodjeli dodjeli nagrade Cesarica prošle godine kad je Rafaela otkrila koliko im se život promijenio otkad je njen muž popularan.

"Promijenio se, ali nekako smo prizemljeni oboje, koliko on, toliko ja. Promijenio se, ali ništa drastično", izjavila je Rafaela.

Grše Foto: Božidar Banov

Grše Foto: Božidar Banov

Pogledaji ovo Celebrity Zbog poremećaja koji ju je vinuo među zvijezde nekad je dobivala uvrede

Inače, ovo ljeto Grše pauzira od nastupa zbog zdravstvenih razloga. O čemu je riječ pročitajte OVDJE.

Gršini fanovi, znate li nastaviti stihove najvećih hitova triljskog repera? Provjerite u kvizu OVDJE.

Grše - 2 Foto: Instagram

Galerija 19 19 19 19 19

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik podijelila uspomenu na oca Dinu: ''Od žaljenja što ga nema...''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tko je Hrvatica s američkom adresom? Sićušni bikini istaknuo je njene bujne obline

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Na tijelu srpskog glumca ocrtava se svaki mišić, fotke s odmora raspametile su obožavateljice