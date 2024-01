Popularni Grše i supruga Rafaela prvi put skupa pred kamerama, ona mu je najveća potpora u svemu: "Promijenio se, ali..."

U Zagrebu je dodijeljena nagrada Cesarica najuspješnijim glazbenicima u prošloj godini. Među nagrađenima bili su Petar Grašo, Nina Badrić, Jelena Rozga i drugi. Hitom godine proglašena je pjesma koja nas je prošle godine predstavljala na Eurosongu, a Let 3 i Mrle proslavili su prestižnu nagradu uz skandiranje publike i sveopće veselje. Izvještaj s crvenog tepiha donosi Dorotea Filipaj u prilogu IN Magazina.

Sveopće veselje vladalo je crvenim tepihom, nakon što su dečki iz Leta 3 osvojili ovogodišnju Cesaricu za hit godine pjesmom Mama ŠČ. Ove će godine ponovno stati na pozornicu Dore, kao i Damir Kedžo, koji je otkrio koji je njegov recept za hit pjesmu.



"Nekako sve što sam radio s tom dozom iskrenosti gdje sam baš bio unutra, ajme ja želim ovo jako snimiti - se pokazalo kao nabolja varijanta. Najčešće snimim i mislim ajme tko će ovo slušat. Tako da sam ja jako samokritičan. Tek, znaš kad znam to je to? Kad snimim, imam koncert i kad skužim da publika pjeva sa mnom. Onda znam da je to to", pojasnio je Damir.

"To je to" trenutak Marko Škugor doživio je u duetu s Danijelom Martinović, koji je odmah postao hit studenog.



"Super je osjećaj zato jer je to publika glasala, meni je to najbitnije kod svih pjesama, zato ih i radim. Da uđu u njihov život i postanu dio njihovog života. Kažem, snimke koje dobivam da je pjesma već par mjeseci prvi ples, to je meni najveća nagrada", priznao je Marko.

Mladi reper Grše posljednih godinu dana osvojio je glazbenu scenu. Jedini je Hrvat na Billboardovoj ljestvici slušanosti, njegova "Mamma Mia" ima više od 20 milijuna pregleda, a sada je debitirao na Cesarici s čak dva hita.

"Osjećaj je predivan i stvarno sam, evo ponosan na sebe i na ekipu i ovo je sigurno pečat neki na naš rad. Pogotovo to što je nagrada publike, to još više znači", smatra Grše.

Najveću potporu ima od supruge Rafaele, koja je prvi put stala pred kamere IN Magazina i otkrila koliko im se život promijenio otkad je on postao jedini Hrvat na Billboardovoj ljestvici.

"Promijenio se, ali nekako smo prizemljeni oboje, koliko on, toliko ja. Promijenio se, ali ništa drastično", izjavila je Rafaela.

Nakon više od desetljeća, Prljavci su izbacili pjesmu "Stare navike", koja je osvojila titulu ''Hit travnja''. Houra priznaje, neke je stare, a loše navike uspio ostaviti iza sebe.

"Pa riješio sam se više manje svega, moraš neke stvari odrezat u životu", poručio je Jasenko.



Stare navike ostavio je iza sebe, a pred njima je, nadajmo se, još mnogo hitova.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kate Middleton izašla je iz bolnice nakon dugog oporavka, a onda je stigla nova zabrinjavajuća vijest o kralju!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Sjećate se trenutka kad je ovaj mladić prije pet godina rasplakao Maju Šuput? Poslušajte čime je to sve oduševio, ali on sam nije bio zadovoljan!