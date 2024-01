Sjećate se trenutka kad je ovaj mladić prije pet godina rasplakao Maju Šuput? Poslušajte čime je to sve oduševio, ali on sam nije bio zadovoljan!

Martin Kosovec bio je u "Supertalentu" 2019. godine i već je tada pokazao iznimne vokalne mogućnosti, iako on sam nije bio zadovoljan nastupom zbog jednog razloga.

O mladom pjevaču Martinu Kosovcu ovih dana cijela Hrvatska ne prestaje pričati i to nakon što je ostvario premoćnu pobjedu u jednom našem pjevačkom showu, no ovom talentiranom mladiću to nije bilo prvo takvo iskustvo.

18-godišnji Martin je prije pet godina zapjevao u showu "Supertalent" Nove TV, no on tada nije bio zadovoljan svojim nastupom.

"Nisam bio zadovoljan trenutnim glasovnim sposobnostima. Par mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana'', požalio se tada Martin u razgovoru za Večernji list.

No emotivan i dirljiv nastup tada 14-godišnjeg Martina i pjesma ''Nocturno'' velikana hrvatske scene Olivera Dragojevića toliko su raznježili žiri da su Maji Šuput krenule suze, a Martina Tomčić ga je zadivljeno slušala.

Pogledaji ovo Celebrity Voli Olivera, a nervira ga današnja glazba: ''Priča se samo o drogi, alkoholu, lovi, to je bezukusno''

''Malo me nervira što današnja glazba ima strašne pouke, samo se priča o drogi, alkoholu, brzim autima, lovi, svatko ima svoj ukus, ali kako bi se reklo, ovo je bezukusno'', rekao je Martin tada u showu.

Sjećate li se Martina Kosovca iz "Supertalenta"? Da, prepoznali ga odmah.

Nisam na prvi pogled. Da, prepoznali ga odmah.

Nisam na prvi pogled. Ukupno glasova:

Zreo nastup i odlična vokalna tehnika, kao i karakter koji je pokazao, Martina su plasirali u daljnje natjecanje, a nakon što je pokupio pohvale žirija i tada su na društvenim mrežama osvanuli komentari oduševljenih korisnika.

"Inače me ta pjesma rasplače, ali, Martine, svaka ti čast, moj naklon, nemam riječi", poručio je jedan gledatelj Martinu", "Svaka čast roditeljima ovog divnog dječaka", neki su od komentara koje je talentirani Martin već tada dobio.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač saznala je spol bebe koju čeka: ''Što mislite tko se krije ispod trbuščića?''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač saznala je spol bebe koju čeka: ''Što mislite tko se krije ispod trbuščića?''