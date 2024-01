Kate Middleton izašla je iz bolnice nakon dugog oporavka, a onda je stigla nova zabrinjavajuća vijest o kralju!

Kate Middleton izašla je iz bolnice nakon operacije abdomena, a kralju Charlesu neočekivano je produljen boravak u istoj.

Princeza Kate Middleton izašla je iz bolnice nakon operacije abdomena, vijest je koju su prenijeli britanski mediji i koja je razveselila obožavatelje kraljevske obitelji, no istovremeno ih je zabrinula činjenica da je kralju Charlesu produljen boravak.

Vijest o Kateinu zdravstvenom stanju objavljena i na službenom profilu na Instagramu princa i princeze od Walesa.

"Princeza Walesa vratila se kući u Windsor gdje će se oporavljati od operacije. Dobro napreduje. Princ i princeza žele se zahvaliti cijelim timu Londonske klinike, posebice posvećenim zaposlenicima koji su joj pružili svu potrebnu njegu. Obitelj je zahvalna na svim dobrim željama koje pristižu sa svih strana svijeta", stoji u objavi.

Princeza je u bolnici bila gotovo dva tjedna, a mnogi su odmah počeli nagađati što je morala operirati da oporavak toliko dugo traje. Doktor Martin Scurr za Daily Mail je otkrio da je dvotjedni boravak u bolnici iznimno dugačak te da se iz te činjenice da naslutiti da je riječ o ozbiljnijem problemu. Ipak, otkriva da je dobra vijest to što je riječ o planiranom zahvatu, a ne o hitnoj operaciji. Scurr je naveo i da se Kate doima kao žena iznimnog zdravlja, vitka je i nepušačica, a također je rodila troje djece, barem koliko javnost zna, bez ikakvih komplikacija.

Također nagađa da bi mogla biti riječ o operaciji slijepog crijeva, žučnog kamenca ili bruha.

''Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza od Walesa primljena je jučer u londonsku kliniku zbog planirane operacije abdomena. Operacija je bila uspješna i očekuje se da će ostati u bolnici deset do četrnaest dana prije nego što se vrati kući na nastavak oporavka. Na temelju trenutačnih liječničkih savjeta, malo je vjerojatno da će se vratiti na javne dužnosti prije Uskrsa. Princeza od Walesa cijeni interes koji će ova izjava izazvati. Nada se da će javnost razumjeti njezinu želju da održi što više normalnosti za svoju djecu i da njezini osobni medicinski podaci ostanu privatni'', pisalo je u priopćenju koje je objavila palača nakon operacije.

Princ William odgodio je brojne angažmane jer se brine o obitelji, nije obavljao ni službene dužnosti dok mu je supruga u bolnici, a neće ih obavljati ni tijekom njezina oporavka kod kuće.

I dok su Britanci s veseljem dočekali vijest o Kateinu oporavku, ono što ih je zabrinulo je to što kralj Charles mora ostati duže u bolnici nakon svoje operacije povećane prostate. Tamo je trebao provesti samo dva dana, ali to se nije dogodilo.

"Podrazumijeva se da će Charles ostati u bolnici dulje od dvije noći samo ako dođe do nekog neočekivanog problema", otkrio je izvor za britanski The Sun i dodao da je dodatna noć u klinici zapravo jednostavna mjera opreza, no da bi mogla izazvati nelagodu i nervozu u javnosti.

Charles je bio podvrgnut zahvatu zbog povećane prostate, benignog stanja koje je uobičajeno kod muškaraca starijih od 50 godina, a njemu je 75. Svoje je zdravstvene tegobe objavio javno kako bi potaknuo i druge da pregledaju prostatu.

"Njegovo Veličanstvo želi zahvaliti svima koji su mu prošli tjedan uputili dobre želje i oduševljen je što njegova dijagnoza ima pozitivan utjecaj na svijest o javnom zdravlju", poručili su ranije iz Buckinghamske palače.

Prije zahvata posjetio je i snahu, princezu od Walesa Kate Middleton, koja se oporavljala u istoj bolnici.

