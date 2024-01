Evo zašto je Kate Middleton tajila svoju operaciju, a kralj Charles svoju svima unaprijed najavio!

Kate Middleton operirana je u tajnosti i vijest o tome objavljena je naknadno, dok je operacija kralja Charlesa objavljena unaprijed, s razmakom od samo nekoliko sati.

Vijesti da je britanska princeza Kate Middleton završila na operaciji, a da se kralj Charles priprema za svoju objavljene su prije nekoliko dana, u razmaku od samo nekoliko sati, ali ipak uz velike razlike, o čemu sada pišu tamošnji mediji.

Nakon što je Kensingtonska palača 17. siječnja objavila vijest da je Kate podvrgnuta planiranoj operaciji abdomena, samo nekoliko sati kasnije i Buckinghamska je palača objavila da će kralj biti podvrgnut operaciji povećane prostate. Bila je to vijest koja je objavljena s namjerom kako bi motivirala i druge muškarce da se posavjetuju sa svojim liječnicima o zdravlju, a njegov korektivni postupak zakazan je za ovaj tjedan, što je dovelo do privremene odgode kraljevih javnih angažmana.

I dok su vijesti o Kateinu zdravlju otkrivene tek nakon što je obavljena njezina operacija, Charlesova je objava stigla prije planiranog zahvata, pa se mnogi pitaju zašto je to tako.

"Bilo je razumno biti otvoreniji u vezi s tim jer bi inače ljudi mogli pomisliti najgore", rekao je insajder iz palače za magazin People.

Charlesu je kao monarhu zdravstveno stanje od velike važnosti, a njegova odluka da istakne svoju dijagnozu već je imala utjecaja. Naime, njegova objava potaknula je porast od čak tisuću posto pretraživanja informacija i članaka o povećanju prostate na mrežnoj stranici Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva.

Dok se kralj Charles odlučio za transparentnost u vezi sa svojom dijagnozom, Kate je odlučila biti diskretnija jer nije željela remetiti mir i život svoje djece, 10-godišnjeg princa Georgea, 8-godišnje princeze Charlotte i 5-godišnjeg princa Louisa, barem su tako objavili iz njezina ureda.

Iako je njezina planirana operacija ocijenjena uspješnom, a njoj bliski izvori potvrdili su da je dobro, njezin boravak u bolnici u trajanju od 10 do 14 dana i tromjesečni oporavak koji je čeka kod kuće izazvali su zabrinutost. Palača nije otkrila prirodu njezina stanja, ali su potvrdili da nije riječ o nečemu kancerogenom.

"Princeza od Walesa cijeni zanimanje koje će ova izjava izazvati. Nada se da će javnost razumjeti njezinu želju da održi što više normalnu svakodnevnicu za svoju djecu i želju da njezini osobni medicinski podaci ostanu privatni", stoji u priopćenju palače.

Nije tajna da je Kate i njezinu suprugu princu Williamu obiteljski život prioritet i svi njihovi javni angažmani i putovanja planirani su oko njihovih troje djece, a trenutačna situacija nije ništa drukčija. On se stoga oslobodio dijela obveza kako bi bio uz nju i podržao njihovu obitelj i očekuje se da će nastaviti s javnim dužnostima tek nekoliko dana nakon što se Kate vrati kući. On će se brinuti o djeci zajedno s njihovom dugogodišnjom dadiljom Marijom Teresom Turrion Borrallo i pomagati oko preuzimanja i prijevoza u školu.

"Znamo da su oni vrlo povezana obiteljska jedinica i on želi biti uz njih. Veliki dio onoga što rade s tom djecom odnosi se na normaliziranje života i na to da se ne osjećaju kao da su u posebnom pozlaćenom kavezu", objasnio je autor knjige "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" Robert Hardman.

