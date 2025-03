Hrvatska manekenka koja je odbrusila Kendall Jenner privukla pažnju u splitskom HNK-u

Poznata hrvatska manekenka Faretta Radić boravila je u Splitu gdje je prisustvovala predstavi u splitskom HNK-u.

Jučerašnja premijera baletne predstave "Class Concert/Šeherezada" bila je prilika da mnoge poznate osobe prodefiliraju ispred fotoaparata. Pažnju svih privukla je 27-godišnja manekenka Faretta Radić, koja je pozirala s intentantom Vickom Bilandžićem.

Faretta Radić - 1 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Faretta Radić - 2 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Ovo je jedna od rijetkih prilika kada vidimo našu poznatu manekenku u Hrvatskoj jer je jedna od najzaposlenijih modela u modnoj industriji.

Farettu su skautirali kada je imala samo 16 godina, a profesionalnu karijeru je započela nakon završetka srednje medicinske škole. Kao ekskluzivna manekenka Givenchyja debitirala je 2016., a u svojoj karijeri nosila je revije za brendove Victoria Beckham, Mugler, Roberto Cavalli, Chloé, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Alberta Ferretti, Versace, Prada, Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Miu Miu, Marc Jacobs i ostale.

Faretta Radić - 5 Foto: Profimedia

Faretta Radić - 8 Foto: Profimedia

Faretta Radić - 1 Foto: Profimedia

Već s 19 godina W Magazine ju je odabrao kao jednu od 15 nadolazećih manekenki sezone 2017., a sam Vogue, na čijim naslovnicama različitih izdanja se našla, za nju je pisao: "Rijetko je da model ima potpuni paket moćnog hoda, zahtijevajućeg prisustva i ljepote nove razine, a nekako Faretta sve to ima."

Faretta Radić - 4 Foto: Profimedia

Faretta Radić - 7 Foto: Profimedia

Kada je Kendall Jenner 2018. dala intervju u kojem je poručila kako nikad nije bila jedna od onih djevojaka koje bi radile 30 revija po sezoni, mnoge njezine kolegice su je kritizirale, a među njima je bila i Faretta.

"Doista?!?!?!?!?! Biti lijen ne znači biti izbirljiv. Mi radimo (!) jako naporno, no to ne možeš reći za sebe. I nakon svega se još usuđuješ ovako razgovarati?!", napisala je ljutita Faretta, poručivši Jenner kako je do unosnih pozicija došla samo na račun svoje obitelji.

Kendall Jenner Faretta (Foto: Instagram) Foto: Instagram

