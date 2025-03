Iza Filipa Šovagovića i Nine Violić je sedam godina veze, evo koliko dobro poznaju jedno drugo!

U privatnom životu romantični partneri, a na setu novog filma brat i sestra. Nina Violić i Filip Šovagović prvi su put odmjerili glumačke snage, ali i one u stolnom tenisu. Ovaj dinamični i kreativni duo otkrio nam je izazove igranja obitelji, tko prvi popušta u svađama i tko je prvi napravio romantičan korak. Ekipa In magazina testirala je i koliko se zaista dobro međusobno poznaju.

Oni su dvije neupitne glumačko - redateljske veličine, ali sada ih prvi put gledamo zajedno na velikom platnu kao posvađanog brata i sestru, koji će vas istodobno i nasmijati i rasplakati.

''Da budem iskrena, Filip i ja nismo imali prije prilike kao glumci se upoznati. I mi smo jako voljeli rad jedan od drugoga i pratili smo se. Jako smo malo glumili skupa, skoro pa nigdje nismo imali sad neke zadatke gdje sad ti moraš istraživati odnos. Tako da nam je to bila prilika da smo ustvari radili a i to je mali film, tu smo samo on i ja i Vinko Kraljević kao ludi susjed'', govori Nina Violić.

Film Dobra djeca, koji je svjetsku premijeru imao u Varšavi, sada stiže pred domaću publiku, a prati Nikolu i Sašu, koji su nakon majčine smrti prisiljeni provesti tri dana zajednom kako bi raščistili obiteljsku kuću. Ne uspijevajući doprijeti jedno do drugog kao odrasli ljudi, njih dvoje ponovno postaju djeca.

''Tako da je zapravo bilo izuzetno zanimljivo raditi s Ninom koja ipak je jedinica. Ja imam određene iskustva i bilo je tu dosta zanimljivih situacija. Imali smo neke specifične pripreme i bio je kao dogovor da se nađemo na neka dva terena. Zapravo, negdje, gdje, recimo meni situacija je puno jasnija. To je bio ping pong, to je bio kao stolni tenis'', govori Filip Šovagović.



''Sve mu je išlo na ruku. Prvo je on taj dobar mamin sin, drugo je on taj ping pong mu je dao scenu a Filip rastura ping pong. Ja nikad u životu, ništa nisam znala'', govori Nina.

Prethodnih sedam godina veze zasigurno im je dalo malu prednost, a koliko se u detalj poznaje ovaj talentirani tandem, odlučili smo staviti na test, a kako su odgovorili pogledajte u našem videu.

