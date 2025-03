S 19 godina predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu, a sad nam je otkrio kojim se novim poslom bavi

S 19 godina predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu. Nakon toga svoje je školovanje nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama, a sad se Roko Blažević može pohvaliti i novim poslom. O čemu se radi, koga je u Americi upoznao te još nekoliko detalja, podijelio je s našom Dijanom Kardum.

Prije četiri godine spremio je stvari i otišao na studij u Los Angeles. Sada je svoje studiranje priveo kraju te stekao titulu profesora pjevanja i vokalnog performansa.



''Toliko sam nekih konekcija tu uspio ostvariti, možda i neku sliku o tome što ja zapravo želim raditi, to jest u kojem smjeru ići na kojoj lokaciji biti'', govori Roko.

Budućnost je onda zasad u Los Angelesu?

''Zasad je budućnost, pa u nekom idealnom svijetu bi to bila relacija Zagreb - Split - Los Angeles, svakako me veseli što ću sad imat više vremena kako završavam faks jer planiram neke lijepe stvari u Hrvatskoj'', govori.

I novi posao je u Los Angelesu?

''Tako je, to je nešto što se malo manje zna, ali odnedavno sam profesor muzike na jednoj manjoj privatnoj akademiji i eto to je neko novo iskustvo'', otkrio nam je.

Roko je u Americi studirao na jednom od najprestižnijh glazenih fakulteta na svijetu. Bio je samo jedan od dvoje studenata koji su dobili punu stipendiju vrijednu milijune. U Los Angelesu pjevao je na brojnim zabavama, a priprema i neke vlastite materijale.

''Posla puno ima, ali uzbuđen sam za ono što slijedi, što ni ne znam što je, ali svakako planiram nove neke projektiće, velike i male, nova muzika naravno i vidjet ćemo'', priča.

Kako glazbenici u Los Angelesu rade? Koliko se ta industrija razlikuje od naše?

''Mašinerija je ogromna i što ja znam. Misliš da će ovdje biti lakše, baš zato što je više prilika, a u drugu ruku toliko je ambicioznih glazbenika, koji svi grizu i svi žele svoje mjesto pod zvijezdama, ali definitivno vlada ta, oni to zovu hustle kultura gdje radiš 24/7 , dobro zaradiš, imaš zašto raditi, ali nema tog balansa života i posla kojeg mi imamo doma, ali muzika je toliko kvalitetna da ja imam sreću iako radim 24/7 da uživam'', kaže.

Je li upoznao nekoga?

''Imao sam priliku upoznati više celebrityja, imao sam priliku pjevati pred nekima, pjevao sam pred Charliejem Sheenom, na jednom od tih privatnih evenata. Upoznao sam Katy Perry, Lionela Ritchieja, bio sam na Ellen showu. U publici doduše, tako da upoznao sam dosta tih velikih celebrityja i nekako je lijep osjećaj dat im ruku'', govori Roko.

Kakav je odnos prema njima?

''Čini mi se da je vrlo opušteno. Dobro je poznato da je L.A. mjesto u kojem možeš na svakom koraku naletjeti na celebritiyje jer je ovo globalno srce svih industrija zabavnih. I mislim da zbog toga sav taj hype susretanja sa celebrityjima manji'', objasnio je.

Tko mu se najviše od tih nabrojanih svidio?

''Pa možda, to je dobro pitanje, imao sam jako lijepu interakciju s Jennifer Hudson. Nju onako stvarno dosta idoliziram kao pjevačicu ali je bila toliko nekako prizemljena, toliko normalna i raspoložena za priču, tako da rekao bih možda Jennnifer Hudson'', kaže.

U Americi mu se jedino hrana nije svidjela. No ovo je bila prilika za stjecanje brojin iskustava.

Znaju li tu njegovi prijatelji da je bio na Eurosongu?

''Pa neki znaju, iznenađujuće mi je jer ja sam mislio da ću doći ovdje onako incognito i nitko neće imati pojma što je Eurosong, li imao sam situacija gdje bih se onako sreo s nekim i onda bi mi oni rekli A you're the guy with the wings. Da ljudi ovdje znaju za Eurosong. Eurosong onako raste publika Eurosonga tu, ali općenito ljudi iz industirje više manje znaju što je Eurosong'', priča.

Bi li ponovio Eurosong?

''Bi li ponovio Eurosong, to je nekako vječito pitanje čini mi se, držim se onoga što sam i tad rekao. To je bilo sad već prije 6 godina, što je suludo, ali svakako jedina situacija u kojoj bih opet išao tamo je ako imam pjesmu za koju apsolutno vjerujem da može pobijedit. Eurosong je bio prije šest godina, to je meni bilo onako usred državne mature, završavanje srednje škole. Usto smo išli u Moskvu, Madrid na tu Eurosong turneju, sve je to bilo nekako skupljeno, jedino što bih volija da sam uspio malo više uživat u svemu tome'', priča.

Sada će uživati u novim izazovima koji ga očekuju.

