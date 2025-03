Emotivna Seve nije štedjela riječi za svoju vjenčanu kumu, imala je i poseban povod!

Andrea Čermak danas slavi rođendan, a njezina dugogodišnja prijateljica Severina na Instagramu je objavila emotivnu čestitku.

Andrea Čermak, supruga uspješnog poduzetnika Hrvoja Čermaka i snaha generala Ivana Čermaka, danas obilježava svoj rođendan.

Povodom tog posebnog dana, njezina dugogodišnja prijateljica, a naša pjevačica Severina, podijelila je na Instagramu dirljivu poruku.

Severina i Andrea Čermak - 1 Foto: Severina/Instagram

"U dobru i zlu do stote. Pjevaj, pleši, putuj, sve to sa mnom, svaki dan. Kupaj se u sreći i hodaj pola metra iznad zemlje, jer si za to stvorena. Sretan rođendan my sister from another mister. Volim do zvijezda", napisala je Severina.

Severina i Andrea već dugi niz godina održavaju blisko prijateljstvo, a u prošlosti su često zajedno uživale u noćnim izlascima, druženjima uz kavu i posjetima restoranima, što se i vidi iz priloženih fotografija koje je Severina objavila.

Severina i Andrea Čermak - 3 Foto: Severina/Instagram

Podsjećamo, Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, a Severina je njoj bila kuma na vjenčanju s Hrvojem Čermakom, s kojim je u braku je od 2005. godine i imaju troje djece. Već godinama žive u Münchenu.

Severina i Andrea Čermak - 4 Foto: Severina/Instagram

Seve je s Andreom nedavno bila i na Maldivima, a više o tome pogledajte OVDJE.

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina sa sinom - 4 Foto: Severina/Instagram

Severina - 8 Foto: Severina/Instagram

