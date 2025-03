Mučni detalji nestanka ove pjevačice iz javnosti i dalje javnost ostavljaju u nevjerici

Nakon što je u srijedu objavljen kratkotrajni video kako pjeva svoj hit "Mercy", Duffy je imala prvi istup u javnosti nakon što je otkrila kako je na vrhuncu slave bila oteta i silovana.

Velšku pjevačicu Duffy upoznali smo 2008. godine kada je osvojila pozornost glazbene javnosti s pjesmom "Mercy", s kojom je osvojila glazbene liste diljem svijeta. Međutim, 2011. godine iznenada je nestala sa scene te se praktički umirovila uz kratkotrajni prekid 2015. godine.

Tek 2020. je otkrila da je u vrijeme njezinog naglog nestanka bila oteta i silovana nekoliko tjedana.

Duffy - 2 Foto: Profimedia

''Mnogi od vas pitaju se što mi se dogodilo, gdje sam nestala i zašto. Jedan novinar kontaktirao je sa mnom, pronašao je način da dođe do mene i ispričala sam mu sve prošlog ljeta. Bio je jako ljubazan i bilo mi je sjajno konačno progovoriti. Istina je, i vjerujte mi, molim vas, da sam sada dobro i na sigurnom. Bila sam silovana i drogirana i zatočena na nekoliko dana. Naravno da sam preživjela, no oporavak je potrajao. Nema lakog načina govoriti o tome, ali mogu vam reći da sam u posljednjih deset godina samoj sebi obećala da ponovno želim osjećati sunce u svom srcu, sunce koje sada ponovno sja. Pitate se zašto nisam iskoristila glas da izrazim svoju bol? Nisam htjela svijetu pokazati tugu u svojim očima. Pitala sam se, kako da pjevam iz srca kada je ono slomljeno? No polako je zacijelilo'', napisala je 2020. godine, a objava je u međuvremenu obrisana s Instagrama.

Aimee Anne Duffy Foto: Instagram

Nešto kasnije je u intervjuu izjavila kako je bila drogirana tijekom proslave svog rođendana, odvedena avionom u drugu zemlju i četiri tjedana držana u hotelu i učestalo silovana. Bojeći se za svoj život, htjela je pobjeći, no strahovala je da će on pozvati policiju.

"Ne znam kako sam imala snage da izdržim te dane, osjećala sam prisutnost nečega što me je održavalo na životu", rekla je Duffy novinaru BBC-a koji je godinu dana čekao na objavu njezine priče.

Aimee Anne Duffy Foto: Profimedia

Danas 40-godišnja pjevačica je dala ne samo užasne detalje o svom napadu i zatočeništvu, već i živopisni opis dubokog psihološkog utjecaja silovanja i otmice, straha, skrivanja i poteškoća u obnavljanju odnosa.

Unatoč tome, te 2020. novinaru nije otkrila tko je njezin silovatelj, kao što nije otkrila ni policiji. Na koncu ju je pustio, ali uz prijetnje životom.

"Nisam se osjećala sigurno otići na policiju. Osjećala sam da bi sve moglo otići u lošem smjeru, bila bih mrtva i on bi me ubio. Nisam htjela riskirati da budem loše tretirana ili da to postane vijest tijekom opasnog razdoblja mog života", otkrila je Duffy, dodavši da su je kasnije ispitivale dvije policijske službenice, jednom kada su je pokušali ucijeniti, a drugi put kada su tri muškarca pokušala provaliti u njezin dom.

Aimee Anne Duffy Foto: Profimedia

Njezino iskustvo poljulalo je povjerenje u druge ljude. Zbog ovoga, razmišljala je čak o promjeni imena i izgleda te selidbi u drugu zemlju.

"Ne bih viđala nikoga, fizičko biće, ponekad tjednima i tjednima, ostajući sama," dodala je. "Skinula bih svoju pidžamu i bacila je u vatru, a zatim stavila drugi komplet. Kosa bi mi se toliko zamrsila jer je nisam češljala, dok sam tugovala, ošišala sam je skroz. U skrivanju, u šutnji, dopuštala sam da silovanje postane moj suputnik. Mislila sam da bi javno otkrivanje moje priče potpuno uništilo moj život, emocionalno, dok je skrivanje moje priče uništavalo moj život još više. Vjerujem da me je ubijalo to što nisam pjevala. Zato moram biti snažna, otkriti to i suočiti se sa svim svojim strahovima. Shvatila sam da se ne mogu izbrisati, živim u svom biću, pa moram biti potpuno iskrena i imati vjeru u ishod."

Za kraj je zaključila kako je vrijeme da krene naprijed: "Sada mogu ostaviti ovo desetljeće iza sebe. Tamo gdje prošlost pripada. Nadam se da više neće biti 'što se dogodilo s Duffy' pitanja, sada znate... i slobodna sam."

Pjevačicu smo imali priliku vidjeti prvi put nakon više od desetljeća u jednom videu na TikToku.

