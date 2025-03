Profesionalni sport i trudnoća: Izazovi majčinstva kroz oči naše sjajne maratonke!

Možda ne istim tempom, ali jednakom strašću i predanošću, atletičarka Matea Parlov Koštro trenira i u trudnoći. Trčanje joj je u krvi, a i dalje se osjeća spremnom za fizički napor. Kako sada izgledaju treninzi ove olimpijke i maratonke te koji su izazovi pred njom, otkrila je Jeleni Prpoš za In magazin.

Svakoj profesionalnoj sportašici izazovno je planirati trudnoću. Uvijek su tu kalkulacije je li pravo vrijeme za proširenje obitelji zbog brojnih natjecanja, gubitka forme, potencijalog otkazivanja sponzora. Često se s ovom životnom odlukom sportašice i umirove. Ali ne i Matea.



''Trčim između 15 i 20 kilometara, to mi je jutarnji trening, naravno vježbe snage su isto tako u manjem obimu i popodnevni trening sam jednostavno morala trčanje maknuti zbog bolova u zdjelici, tako da sad dosta hodam. Nema mjesta mirovini, dapače sve trkačice, pogotovo maratonke, nakon poroda su čak bile još i bolje. Tako da, veselim se novim uspjesima'', govori Matea.



U prvim mjesecima trudnoće osjećala je umor. No sada se energija vratila. Svakako, nije jednostavno stvoriti balans između treniga i odmora. Posebice kada za to nemate stručno vodstvo. No najvažnije je slušati svoje tijelo.



''Mislim da sam ja čak prva sportašica koja je olimpijka i aktivna za vrijeme trudnoće i koja će se poslije vratiti. Tako da moram nekako sama na sebe se oslanjati. Žao mi je da nema stručnjaka u Hrvatskoj. Znam da ove ostale cure u drugim europskim zemljama i Amerikanke da imaju cijeli tim stručnjaka oko sebe. Imaju posebne trenere i za snagu i za trkački dio, tako da stvarno su dosta zbrinute za razliku od mene'', govori.



No njezin stručnjak, kako kroz smijeh kaže Matea, je onaj koji je uz nju u dobru i zlu. Onaj koji je to potpisao i na papiru. Njezin suprug, koji u šali kaže kako će Matea otrčati čak i do rađaonice.



''Jako puno pomaže i stvarno je tu jako tolerantan s obzirom da me hormoni pucaju i onako emocionalno sam dosta ranjiva, tako da rekla sam ako se sad ne razvedemo za vrijeme trudnoće nećemo nikad'', šali se.



''Ipak je to neko drugo stanje, a i specifično je to što je ona sportašica. Pa jednostavno trudim se biti tu maksimalno uz nju i da je pomognem po pitanju treninga i svega ostalog što nas čeka'', govori suprug.



''On je zapravo glas razuma. Ja bih htjela sve više i jače trenirati, onda je on tu da me malo onako smire, da kaže, gle, daj, malo pazi na tu bebu'', dodaje Matea.



Prinovi se posebno vesele. Dobro znaju da je gotovo nemoguće pripremiti se za roditeljstvo i sve što ono sa sobom nosi. No već sada znaju na koji način žele usmjeriti svoju djevojčicu i voditi je kroz život.



''Htjela bih biti dobar roditelj, kao moji roditelji, mislim da su stvarno bili sjajni i pružili i meni i bratu sve što su mogli u tom trenutku. Teško je očekivati da neće biti u sportu. Jer, kako ima roditelje koji su u sportu, teško je očekivati da neće biti u sportu. A trudit ćemo se biti što bolji roditelji'', govori Matea.



''Uvijek kažem da moje djete ne mora biti vrhunski sportaš, olimpijac, ali bih htjela da kroz sport se uči životu, da ima nekakvu obavezu i kroz sport da uči da ono što daš, da će ti se to zapravo i vratiti'', kaže Matea.



Svojoj, već sada velikoj ljubavi, nadjenut će ime Tea Iva, za koju vjeruju da će vrlo uskoro bodriti svoju mamu uz neku od trkačkih staza.

