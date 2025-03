Sada vas vodimo iza kulisa dodjele Porina. Baby Lasagna otkriva zašto mu je Porin koji je dobila supruga Elizabeta draži od njegova tri, a rukometaši Filip Glavaš i Zvonimir Srna otkrili su nam idu li na Thompsonov koncert na Hipodromu. Mnogi su oslijepili kad su se na crvenom tepihu pojavili Mrle i njegova supruga Ivanka. Zašto? Pogledajte u prilogu In magazina.

S četiri osvojene statue, uključujući i onu za Pjesmu godine, Baby Lasagna trijumfirao je na Porinu. Njegova supruga Elizabeta osvojila je Porin u kategoriji Najbolji videobroj, kao redateljica videospota ''Rim tim tagi dim''.



''To mi je najbolji, najdraži Porin, zbog nje. Nekako mi je simpatično i smiješno, ali ne na podrugljiv način, nego kao vjerojatno si nikad u životu nije mislila da će dobiti Porina. Upravo smo saznali da je ona prva žena koja je dobila Porina za video produkciju i to je isto nešto pa sam ponosan jako na nju'', izjavio je Lasagna.

Skockani u odijelima, u ulozi prezentera, na Porinu su bili Filip Glavaš i Zvonimir Srna.

''U repki gajimo taj neki naturalizam. Thompson, Škoro, to nam je nekako u prvom planu, Dalmatino, ma sve domaće naše'', otkrio je Filip Glavaš na pitanje novinara o svom glazbenom ukusu.

''Ja volim našu stariju rock scenu, Prljavo kazalište, Crvena jabuka, Bijelo dugme, manje više to slušam i naravno dalmatinsku glazbu i kao što je Filip rekao sve domaće volimo'', dodao je Zvonimir Srna.

Filip Glavaš i Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako je ta Thompsonova hitčina ''Ako ne znaš šta je bilo'' postala i himna reprezentacije? Kako je do toga došlo?

''Nekako smo spontano na pripremama za Olimpijadu krenuli s time. Čak je on došao prvi i rekao ''Ej, jesi li čuo ovu novu stvar od Thompsona'' i tako je mic po mic krenulo sve više i više i postala je naša neslužbena himna'', govore dečki.

Hoće li ići na Thompsonov koncert na Hipodromu?

''Naravno!'', otkrili su. Thompson je bio nominiran u 3 kategorije, no izmaknula su mu sva tri Porina. Psihomodo pop je osvojio dva, za Najbolji album rock glazbe i Album godine.

Najboljim albumom za djecu proglašeni su ''Kišni razdraganci 2“, a Ivanka i Mrle pripremaju i novu predstavu ''Magarčić i kit''.



Kao prezenterica zablistala je i glumica Bojana Gregorić Vejzović. Supruga Enesa, zbog cjelodnevnih snimanja serije ''U dobru i zlu'', u kojoj glumi, gotovo i ne vidi.

''Jocu ne viđam, navodno živi s nekom drugom ženom u nekoj drugoj kući, ali što se mene tiče, kazalište je tu, završila sam jednu britansku seriju, veselim se vidjeti kako će to izgledati za jedno godinu dana kad se sve završi i tako, malo po malo. Zdravi smo, to je najvažnije, da smo zdravi. To svima želim'', govori Bojana Gregorić Vejzović.



Ogenj je dobio Porin za najbolji album alternativne glazbe. S Baby Lasagnom svirat će u Budimpešti, Pragu i Minchenu.

Meri Cetinić dobila je Porina za životno djelo. Svladale su je emocije.

''Pa naravno da jesu i naravno da mi je drago, srce puno. Hvala svima, nije lako bilo govoriti premda je iza mene cijeli život i publike i pozornice i svega, ali ne govora, ne ovakvih situacija gdje dobiješ ovako neku lipu prestižnu nagradu'', zaključila je Meri.



U sutrašnjem IN Magazinu pogledajte emotivni intervju s dobitnicom Porina za životno djelo. Legendarna Meri Cetinić otvorila je srce i ispričala sve o karijeri, životnim tragedijama i glazbi iz koje crpi snagu za život s osmijehom.

